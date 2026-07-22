「タメ口、先輩との自撮りなんてもってのほか!」プロレスラーに転向したフワちゃんが変化を語る　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#2が17日に配信された。

フワちゃん「タメ口、先輩との自撮りなんてもってのほか!」

番組では、プロレスラーに転向したフワちゃんに密着。活動休止前、テレビ番組でプロレスを体験して以来、「本気でやったらどうなるんだろう」と思い続けていたというフワちゃん。「プロレスという道を選ぶこと自体に迷いはなかった」と話す一方で、「命をかけるスポーツなので、最終的に覚悟が決まるまで1年半悩みました」とプロレスラー転向への覚悟を振り返る。

活動休止中には海外のプロレス道場へ単身乗り込み、密かに練習を重ねていたそうで、現在は、できる時には週4日、師匠・葉月のもとで練習に励むほか、「プロレスラーたるもの休日なし」と、休日もジムで汗を流すなどプロレス一色の生活を明かす。

また、絶頂期の自身について、「昔は“格”を意識していた」と振り返りつつ、「だからこそプロレスというしっかり礼儀を重んじる場所にいるっていうのは私にとってすごく大切なこと」「タメ口、先輩との自撮りなんてもってのほか!」と今の変化を語った。

そして、「こんなに人の声援ってパワーになるんだって感じ」「私ももちろんパワーを与えたいし、みんなからもパワーをいただいてる」と、新たな挑戦への思いも語った。