MISAMOが21日、横浜・ぴあアリーナMMで行われた「ReFa 新製品&ブランドビジョン発表会」に登場。MISAMOが、パフォーマンスをするときに「大事にしていること」について話した。

MISAMO

3人は白いドレスを着用して登場。ブランドの発表会にして異例の規模のステージでも、そのオーラを纏い、美しいビジュアルを披露した。

イベントでは、世界中のファンに発信する時、パフォーマンスをする時にMISAMOの3人が大事にしていることを明かした。

MINAは、「応援して下さるファンの皆さんにエネルギーやポジティブな気持ちを持っていただけたら、うれしいなと思っている」と話し、「自分たちの活動が“明日頑張ろう”という活力になるように、いい思い出になるように、心がけています」とファンへの想いを語った。

SANAは、「世界中どこにいても心の繋がりをもつことが一番大事」とコメント。TWICEとしてワールドツアーを行ったことに触れ、「たくさんの皆さんと、言葉が通じなくても音楽や心で通じることってたくさんあるなと実感できた」という。「ライブしながら、一番後ろの席にいらっしゃる方にも私たちのエネルギーが届くように、と心がけながらステージをしています」と、ステージに立つ際の心情についても明かした。

MOMOは、「私はやっぱり自信が一番大事だなと思っていて。自信がある人ってすごく魅力的に見えるし、見ていて圧倒的だなと思うので私もそうなりたいなって思う」「自信をもてるように、見た目も内面も、自信をもってパフォーマンスができるように心がけています」と、プロとしての“自信の持ち方”を伝えた。

ファンへの感謝と真摯な思い、自身の信念を語った3人。その言葉からは、世界中の人々を惹きつけるMISAMOの魅力があふれていた。

MISAMO

フォトセッションでは、MISAMO3人がツボに入ってしまい、笑いが止まらなくなってしまう一幕も。

Refaのブランドミューズらしい、美しさを追求した姿だけではなく、MISAMOらしい“おちゃめ”な一面も見せた。