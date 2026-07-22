ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#2が17日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット

    『ダマってられない女たち season3』場面カット

松本日向と澤田大樹が2泊3日の共同生活

番組では、新企画「汚部屋で恋して」がスタート。掃除が苦手で、「部屋が汚くて彼氏に振られた」という元HKT48・松本日向が、綺麗好きのイケメン俳優・澤田大樹と2泊3日の共同生活に挑戦した。

散乱したゴミや賞味期限切れの食品が並ぶ部屋に戸惑いを隠せない澤田。一方、第一印象から澤田に好印象を抱いていた松本は、「嫌われたくない」という思いから自ら部屋を片付け始めるなど、少しずつ変化を見せる。

そんな松本の変化に、澤田も「僕きっかけで掃除してくれるようになったのはすごく嬉しい」と笑顔に。その後は2人で下北沢デートを楽しみ、松本は澤田の誕生日プレゼントをサプライズで用意。最終日には松本が「友達から始めてくれませんか?」と連絡先交換を申し出ると、澤田も「全然仲良くしてください。僕も素敵な人と出会えてよかった」と笑顔で応じた。

共同生活を終えた後のインタビューで、澤田は「付き合ったら楽しそうだなっていうのは、恋愛対象として見られるようになりました」と心境の変化を告白。2人の様子を見守っていたヒコロヒーは思わず「あれ? 付き合うやん、これ」とコメントし、スタジオを盛り上げた。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。

ゴミと賞味期限切れの食品が散乱する松本日向の部屋に澤田大樹は戸惑いを隠せない。そんな汚部屋で共同生活を始めた2人は…『ダマってられない女たち season3』
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