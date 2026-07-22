MISAMOが21日、横浜・ぴあアリーナMMで行われた「ReFa 新製品&ブランドビジョン発表会」に登場。イベントのテーマともなっている、「秘密のヴェールを脱ぐ」という意味の“Unveil”にちなみ、それぞれの「ちょっとした秘密を」明かした。

MISAMO

MOMO、深夜にお腹が空いてデリバリーしたものとは...?

3人は白いドレスを着用して登場。ブランドの発表会にして異例の規模のステージでも、そのオーラを纏い、美しいビジュアルを披露した。

イベントでは、テーマである“Unveil”のにちなみ、3人の「ちょっとした秘密」についてのトークも展開。

MOMOは、「私は本当に大したことではないんですけど...」と前置きをしつつ、本日家を出るのが夜中の2時半くらいになってしまったという。その前にデリバリーをして食べたものについて話した。

「すごくお腹が空いて、焼き鳥をデリバリーして夜中に食べてしまいました」と、プライベートな「ちょっとした秘密」を明かした。

イベントの中で、MCの森香澄から好きな食べ物を聞かれ、「ぼんじり」と回答したMOMOに、森がすかさず「(食べたのは)ぼんじりでしょうか?」と聞くと、「韓国にあんまりぼんじりがなくて...手羽先みたいなものを食べました」と笑顔を見せた。

フォトセッションでは、MISAMO3人がツボに入ってしまい、笑いが止まらなくなってしまう一幕も。

Refaのブランドミューズらしい、美しさを追求した姿だけではなく、MISAMOらしいおちゃめな一面も見せた。