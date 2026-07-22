スターバックスが運営するイタリアンベーカリー「プリンチ」では、7月22日よりイタリア風かき氷「グラニータ」を発売しました。昨年登場したばかりのプリンチの夏ドルチェから早くも新作が登場し、全3種のフレーバーがラインアップ。全種類をひと足先に試食会で味わってきたのでレポートします。

イタリア風かき氷「グラニータ」とは？

グラニータとは、イタリア・シチリア島が発祥の氷菓のこと。イタリア語で“粒々にした”という意味を持つグラニータは、果物の果汁をシャーベット状に凍らせ、シャリっとした食感と共に、果実みずみずしい味わいを楽しめるのが特徴です。

プリンチのグラニータは、そこにジュレやソースを合わせ、果実の甘みや酸味の重なり合う味わい、食感の変化を堪能できます。

今回、プリンチから登場するのは、新作の『グラニータ ホワイトピーチ & ライチ ブーケ』をはじめ、昨年も好評だったという『グラニータ マンゴー & パッションフルーツ』と『グラニータ グレープフルーツ』の全3種。ここからは、それぞれの特徴や味わいを紹介していきます。

みずみずしく華やかな味わいの『グラニータ ホワイトピーチ & ライチ ブーケ』

『グラニータ ホワイトピーチ & ライチ ブーケ』(持ち帰り1,532円、店内利用1,560円)

新作の『グラニータ ホワイトピーチ & ライチ ブーケ』は、やわらかな色彩の花々を重ねたブーケをイメージしたグラニータ。担当者によると、ピーチメルバをイタリア風に表現しているそうで、カップの下からラズベリーソース、ライチとラズベリーのジュレ、白桃のグラニータを重ねています。

その上には、ラズベリーやエディブルフラワー、ピスタチオソース、クラッシュピスタチオをトッピング。色とりどりで華やかな一杯になっていました。

まずは白桃のグラニータからひと口。シャリっとした軽やかな食感から、口の中でゆっくりと溶けるにつれて、白桃の凝縮されたみずみずしい甘みがとろりと広がります。グラニータにはエルダーフラワーシロップを使用しており、華やかな香りを添えながら、白桃のやさしい甘みをより上品に引き立てます。

ライチとラズベリーのジュレは、大きめにカットされていてまるでライチの果肉を食べているかのような食感。その下のラズベリーソースには種や果肉もそのまま入っており、果肉感を楽しめます。トッピングされたピスタチオは、その香ばしさやコクが意外にもどのフルーツとも合い、新しいおいしさに出会うことができました。

『グラニータ ホワイトピーチ & ライチ ブーケ』の取り扱い店舗は、プリンチ 代官山T-SITE、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス リザーブ 銀座マロニエ通りの3店舗です。

柑橘の爽やかな香りが広がる『グラニータ グレープフルーツ』

『グラニータ グレープフルーツ』は、カップの底からグレープフルーツソース、白ぶどうのジュレ、2種類のグレープフルーツを使ったグラニータをレイヤード。

さらに、ルビーとホワイトの2種類のグレープフルーツとライムが盛り付け、やわらかな色合いでエレガントな雰囲気をまとった一杯に仕上げられていました。

グレープフルーツのグラニータをひと口頬張ると、グレープフルーツの清涼感とほろ苦さを感じるフレッシュな味わい。グラニータには果肉も散りばめられ、ぷちっと弾ける食感も楽しめます。

白ぶどうのジュレは、ぷるっとのど越しがよく、シャリシャリで冷たいグラニータともマッチ。甘さは全体的に控えめで、涼やかな気分に浸れる一杯でした。

『グラニータ グレープフルーツ』の取り扱い店舗は、プリンチ 代官山T-SITEのみなので、気になる人は代官山の店舗へ足を運んでみてくださいね。

トロピカルな味わいの『グラニータ マンゴー & パッションフルーツ』

『グラニータ マンゴー & パッションフルーツ』(持ち帰り1,178円、店内利用1,200円)

『グラニータ マンゴー & パッションフルーツ』は、カップに沿ってクラシックチョコレートソースを沿わせ、パッションフルーツソース、マンゴージュレ、マンゴー&パッションフルーツのグラニータを重ねています。

その上からマンゴーとパッションフルーツソース、カカオニブをトッピング。夏らしく太陽をイメージした情熱的な印象をまとった一品です。

マンゴーとパッションフルーツを合わせたグラニータは、マンゴーの濃厚な甘みとパッションフルーツの爽やかな酸味が調和し、濃厚でありながら甘すぎない、南国らしい味わいに。マンゴージュレや甘酸っぱさが際立つパッションフルーツソースと、徐々に濃厚さを増していくので、自然とスプーンが進みます。

アクセントとなるカカオニブや甘さ控えめのチョコレートソースが、カカオのビターな味わいがトトロピカルな甘酸っぱさに奥行きを与え、全体の味わいを引き締めます。たっぷり絡めて濃厚な味わいを楽しむもよし、フルーツ本来の風味をシンプルに堪能するもよし、さまざまな食べ方を楽しめる一杯です。

『グラニータ マンゴー & パッションフルーツ』の取り扱い店舗は、プリンチ 代官山T-SITE、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス リザーブ 銀座マロニエ通りの3店舗です。

梅雨が明け、いよいよ夏本番。近くへ出かけた際は、プリンチの夏のドルチェを味わいながら、涼やかなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか？