ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は6月18日より、看板メニュー“大俵ハンバーグ”を「チミチュリソース」でいただく商品を販売している。

チミチュリソースは、ハーブやビネガー、オイルを合わせた、肉料理をさっぱりと楽しめる南米発祥のソース。今回は、チミチュリソースをビッグボーイ流にアレンジし、大葉やガーリックチップ、トマト、ピンクペッパーを擦り合わせ、そこにレモンやドイツ産アルペンザルツ岩塩などを使用した塩レモンソースを加えることで、酸味と旨みのバランスが良いソースに。ピンクペッパーをよくつぶせば、より爽やかなソースを楽しむことができる。

今回は、ジューシーな“大俵ハンバーグ”に、さっぱりとしながらもパンチのある味わいのチミチュリソースを合わせた「大俵ハンバーグ」(150g1,309円、200g1,485円、250g1,705円)や、さらに香り高い“燻製ベーコン”やパリッと食感の“ポークソーセージ”も一緒に味わえるボリューム満点の「大俵ハンバーグのトリプルグリル」(150g1,749円、200g1,925円、250g2,145円)をラインアップ。

また、「厚切りみすじステーキ(150g)」(1,925円)や「サーロインカットステーキ(120g)」(2,189円)などと一緒に楽しめる商品も用意されているほか、チミチュリソースは単品注文も可能となっている。