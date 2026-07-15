長浜浪漫ビールが運営する長濱蒸溜所は7月21日、「俺の株式会社」とコラボした「俺のアマハガン ウイスキーハイボール 缶」(希望小売価格327円)を全国のファミリーマート酒類取扱店で発売する。

「俺のアマハガン ウイスキーハイボール 缶」(希望小売価格327円)

俺の株式会社のレストラン限定で提供するウイスキー「俺のアマハガン ワールドブレンデッド」は、俺の株式会社のコーポレートソムリエ長谷川純一氏と長濱蒸溜所チーフブレンダーの屋久佑輔氏の密な連携から生まれた一本。長谷川氏が最重要視する「料理とのペアリング」に特化し、濃厚な赤身のお肉とも相性が良くなるように、華やかで力強い風味を持つ赤ワイン樽熟成原酒をキーとして使用し、口の中で肉の旨味と相乗効果を生み出す設計とした。伸びやかでクリアなグレーンウイスキーを使用することで、ハイボールにしても食事の風味を邪魔しない、軽快で心地よい飲み口を実現し、食中酒としての完成度を追求。全体を華やかにまとめつつ、極少量使用したスモーキー原酒が、程よいアクセントと味わい全体に深みを与えている。

俺のアマハガン ワールドブレンデッド

今回発売する商品は、同ウイスキーのレシピをベースにした原酒に、炭酸のみを加えたハイボール。果実を思わせる華やかな余韻と、舌に広がるまろやかなコク。赤ワイン樽熟成由来の奥行きある味わいは、ハイボールに仕立てることで一層引き立ち、ウイスキーでありながら、まるでワインのように料理とのペアリングを楽しめる。