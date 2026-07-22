「第二のモナキ発掘オーディション」に4組が挑戦 『有吉の壁』初登場6組の駆け込み参戦も

純烈の弟分・モナキが、きょう22日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁 アーティストの壁を越えろ! 2時間SP』(19:00～)に出演。那須塩原高原を舞台に壁芸人たちとネタを披露するほか、純烈の酒井一圭が立ち会う「第二のモナキ発掘オーディション」が開催される。

錦鯉・長谷川とモナキのコラボに小学生も参戦

「一般人の壁を越えろ! おもしろ那須塩原高原の人選手権」では、栃木県・那須塩原高原の全面協力のもと、駅前、小学校、牧場などを舞台に、町の人々と壁芸人たちがネタを披露。今回はモナキもゲストとして参戦し、有吉弘行を笑わせる。

小学校の校庭では、錦鯉・長谷川雅紀が踊っているモナキを発見。その周囲には、モナキと同じようにカラフルな洋服を着た小学生たちが集まっている。すると突然、小学生たちが長谷川に襲い掛かり、まさかの行動に出る。

緑豊かな並木道では、ドラマの撮影が進行中。監督に扮した三四郎・小宮浩信は、スタッフ役の吉住にいら立っている様子を見せ、そこへ人気ドラマをほうふつとさせる役者陣が登場する。

牧場では、長谷川がヤギへの餌やりを体験。相方の渡辺隆が扮する飼育員の指示に従って身を任せると、予想外の展開が待ち受ける。

純烈・酒井一圭「実はモナキにも入れたかった」

「第二のモナキ発掘オーディション」では、モナキのさらなる弟分を番組が独自に選考。モナキのプロデューサーを務める酒井とメンバーが立ち会う中、芸人たちが結成した4組の候補グループがパフォーマンスを披露する。

シソンヌとマユリカは、昭和歌謡の要素を詰め込んだ実力派グループを結成。コールアンドレスポンスも取り入れ、スタジオを盛り上げる。

マヂカルラブリーら5人は、それぞれのメンバーカラーをまとったアイドル風衣装で登場。酒井が「マダム心をくすぐる」「実はモナキにも入れたかった」と評するパフォーマンスを繰り広げる。

このほか、芸人たちの間で取り合いになったという“第二のモナキ”にふさわしい候補や、モナキのメンバーが絶賛するグループも登場。果たして、有吉が選ぶ“第二のモナキ”はどの組になるのか。

レギュラー最終回前に初登場6組が駆け込み参戦

「30秒以内に笑わせろ! 爆速おもしろ商店街」では、レギュラー放送の最終回を前に、新顔芸人が続々と参戦。東京・大森の商店街を舞台に、番組初登場の6組と久々に登場する実力者たちが、30秒以内の超ショートネタで有吉を笑わせる。

初登場するのは、いちご、オフローズ、9番街レトロ、今夜も星が綺麗、ナチョス。、めぞん。短時間でインパクトを残すネタが次々に披露される。

ゲストにはモナキと酒井のほか、高城れに、中間淳太も登場する。

【編集部MEMO】

モナキは、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースする男性グループ。おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの4人で構成され、「セカンドチャンスオーディション」を経て結成された。じんは『烈車戦隊トッキュウジャー』、ケンケンは『動物戦隊ジュウオウジャー』への出演歴を持ち、サカイJr.は一級建築士、おヨネは高校時代に『THEカラオケ★バトル』へ出場。2026年4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューした。

(C)日テレ