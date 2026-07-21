連続ドラマとして28年ぶりの復活。反町隆史が元暴走族らしいヤンキー精神で真正面から学校の問題に飛び込んでいく、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『GTO』(毎週月曜22:00～ ※FOD・TVerなどで配信)の第1話が20日、放送された。

現実でも夫婦である反町と松嶋菜々子の共演が話題になるなど、本作は98年版へのオマージュが多く詰まっているが、どこまでがオマージュなのか。そして、26年版ならではの見どころとはどこなのか。検証してみたい。

【第1話あらすじ】GTO・鬼塚永吉が、令和の学校に降臨!

臨時職員として勤務していた私立相徳学院高校との契約が打ち切りになった鬼塚英吉(反町)は、その後、行く先々で学校をクビになり、今や手料理を作りながら妻・冬月あずさ(松嶋)の帰りを待つ日々。するとある日、そんな夫にあきれ果てたあずさから、一刻も早く次の就職先を見つけるよう迫られ、さらに「あなたの言う『グレートティーチャー』って一体何なわけ?」という問いを突き付けられる。

鬼塚は慌てて面接へ向かうも、これまでの経歴が仇となり、どの学校も採用には至らない。そんなとき、かつての教え子・渡辺マサル(山崎裕太)の助言で、とある企業が運営する「私立誠進学園」の面接を受けることに。偶然にも採用担当者は元教え子の宮澤龍之介(工藤阿須加)で、熱血教師を探していた龍之介は鬼塚の採用を即決し、晴れて教師として現場に戻ることが決まる。

新天地で鬼塚を待っていたのは、事なかれ主義の校長・大久保安博(宇梶剛士)と、以前、武蔵野聖林学苑に在籍していた頃から鬼塚を忌み嫌っている教頭の中丸浩司(近藤芳正)だった。

鬼塚が担任を任された1年B組の副担任でもある古典教師の柏原実央(生見愛瑠)は、コスパが悪いことは一切しない、いわゆるZ世代で、仕事はでき能力も高いが、教員という仕事への情熱も生徒への興味も持ち合わせていない様子。生徒たちもタブレットばかり見て、まともに人の顔を見ようとしないため、鬼塚はいら立ちを覚えるが、龍之介から、生徒が教師を評価する“教師フィードバック制度”があると聞くと一転、低評価による解雇を避けるため、生徒へのご機嫌取りを始めてしまう。

一方で、クラスに片山健太(森本陸斗)という不登校の生徒がいることを知った鬼塚は、クラスメイトに学校へ来るよう説得に行こうと呼びかけるが、生徒たちの反応は芳しくない。むしろ「顔も忘れた」という生徒がいるほどの無関心さだった。

鬼塚はさっそく健太の家へ赴くが、健太は「行っても意味がない」「もうすぐ死ぬ」「生きてても仕方ない」と、取り付く島もない。そこで鬼塚は生徒に、健太の家へ行き、学校へ来るよう説得することを提案する。しかし、健太の家に来たのは鬼塚一人だった。

そんな鬼塚の前で健太は思わぬ行動に出る。自分の重さの等身大の人形で、どう飛び降りたら死ねるかを実験していたのだ。「お前を受け止める」と息巻く鬼塚だが、実際に落ちてきた人形を思わず避けてしまう。さらには、川に流された同じ人形を救助するチャンスを与えられるが、これも流されてしまう始末。家では首吊り自殺を自演されてしまい、完全に侮られてしまう。

その後、鬼塚は健太の父が、「私立誠進学園」を運営する企業の重役であること。母が、健太の新型コロナウイルスに感染し、死亡したこと。その時以来、父は健太と距離を取るようになったことが明かされた。

そんなある日、副担任の実央が、健太が自殺サークルに参加していることをSNSで知り、鬼塚に伝える。急いで鬼塚は飛び出し、自殺サークルのワゴン車に前に身を挺して立ちふさがり、健太を救い出す。健太に「なんで死んじゃいけないのか」と問われた鬼塚は、「それは…俺が寂しいから」と真正面から切り出す。

その本音に健太は動揺するとともに、心が揺れる。母が死んだのも父と距離ができたのも自分のせいだと思い込んでいた健太。そんな健太に鬼塚は「悪いのはお前じゃない」「お前を許してやれるのはお前しかいない」と、飾らずに伝える。そしてバイクに2人乗りし、「なんでこんなにあったかいんだよ!」と泣きながら叫ぶ健太を乗せたまま家路へつく。

次の日。教室に入った鬼塚は、相変わらず空席の健太の椅子を見て落胆するが、そこへ健太が入ってきた! 健太は笑顔でクラスメイトに話しかける。そして今のルールであだ名が推奨されないなか、自分を「ケンケン」、鬼塚を「おにっち」と呼んだのだった。