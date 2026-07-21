「怒らない時代」に猿まわしの芸を教える難しさ…厳しく指導してきた村崎太郎の苦悩に“視線集中”

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、19日に放送された「就職先はさる軍団3 ～怒られない時代に芸を磨くということ～ 前編」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。

村崎太郎と日光さる軍団の新人たち (C)フジテレビ

2025年春、若者たちが「入社」したのは、反省ザルでおなじみの村崎太郎(65)が率いる「日光さる軍団」。サルの世話、園内の仕事、客前に立つための稽古…華やかな舞台の裏には、“相棒”と心を通わせるための地道な日々がある。

18歳の竹原さんは、YouTubeで見た猿まわしに魅了されこの世界へ飛び込んだ。相棒に選んだのは、まだ芸も満足にできない子ザルの「ゆき」。集団になじめず一人ぼっちだった姿に自らの境遇を重ね、深い愛情を注ぎながら絆を築こうとしている。

43歳という異例の新人・粕谷さんも、安定した仕事を辞めサルとのつながりを求めて入社した一人。芸を磨くものの、なかなか心が通わず悪戦苦闘する。

一方、同じ専門学校を卒業した水谷さん(20)と藤畑さん(20)は、良きライバルとして切磋琢磨。早くも頭角を現し同期との差を広げていく。

かつては怒号が飛び、厳しい指導で芸を受け継いできた「さる軍団」。しかし今、村崎は「怒るのをやめた」と語る。昔の教え方はもう通用しない。怒らない時代に厳しい芸をどう教えるのか。怒られない新人たちは、自ら芸を磨けるのか。

新人発表会を前に行われた村崎のチェック。パフォーマンスを見た村崎は、驚きの言葉を残して出ていってしまう…。

今回の放送で最高の注目度に達したのは、14時21分で66.0％。村崎が「この新しい時代を引っ張っていける芸人を育てることは悩んでますよ、はっきり言って。どうしていいか分からない」「怒るというのは、なるたけやめました。もう意味ないから。怒っても伝わってないって分かったんです」と番組スタッフに打ち明ける場面だ。

この直後、2006年の映像で、弟子に「悔しい時に泣くな!」と村崎の怒号が飛ぶ厳しい稽古風景が流れると、X(Twitter)では「厳しい太郎さん、昔はそれでよかったけど、今は違う、指導するのに苦労したんだろう」といった声が見られた。

14時45分にも60.3％に上昇。新人が劇場の客前でお披露目する新人発表会の本番前に、村崎に芸を見せる「新人総見」の2022年の映像だ。「こんなもん感動するか! 笑うか! お前が感動してないからお客さんに感動が伝わらないんだよ!」と、かつての村崎の厳しい熱血指導の姿が流れると、「あったなぁ…こんな説教シーン」「これぞ太郎」と懐かしんだり、「つい4年前まで厳しかったんだな」と反応するコメントが見られた。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。次回は「就職先はさる軍団3 ～怒られない時代に芸を磨くということ～ 前編」が26日に放送される。

サルと練習に励む竹原さん (C)フジテレビ