フジテレビの動画配信サービス・FODでは、FODプレミアムを初めて利用する人を対象に、最初の利用料金を100円とする「FOD 夏の超得100円キャンペーン」を21日に開始した。期間は9月2日17時59分まで。

キャンペーンを利用すると、ドラマや映画など10万本以上の対象作品に加え、200誌以上の雑誌を見放題・読み放題で楽しめる。

対象となるのは、FODプレミアムへ初めて登録し、Webサイトから「スタンダードコース」を選択した人。過去にFODプレミアムを登録・利用したことがある場合や、現在利用中の場合は対象外となる。

また、ポイントMAXコース、ライトコース、FOD F1プランもキャンペーンの対象には含まれない。2カ月目以降は選択したコースの通常料金へ自動的に移行する。

FODプレミアム会員向けの映画鑑賞特典「FODフライデイ」では、毎週金曜日に加え、期間限定で土曜日も全国のTOHOシネマズを割引料金で利用できる。

料金は一般・大学生が1200円、高校生以下が900円。会員本人と同伴者1人の計2人が対象となる。

土曜日の対象日は、7月25日、8月1日・8日・15日・22日・29日、9月5日・12日・19日・26日。FODのWebサイトまたはアプリ内でクーポンを取得し、劇場の自動券売機かオンライン決済で鑑賞券を購入する。

FODプレミアムのスタンダードコースは通常月額1,320円。動画や雑誌の見放題・読み放題に加え、70万冊以上の電子書籍も取り扱っている。