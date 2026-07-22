心菜(風吹ケイ)が下着姿で大胆に誘惑「他人のものってサイコー!」 波乱のグランピング『おちたらおわり』第4話

「他人のものってサイコー!」――きょう22日に放送される中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おちたらおわり』(毎週水曜24:24～)の第4話では、心菜(風吹ケイ)が紗都(鈴木紗理奈)の夫・英治(清水海李)を下着姿で大胆に誘惑。一方、明日海(宇垣美里)は年下の青年・カイ(簡秀吉)と親しくなり、その様子を何者かに目撃される。

風吹ケイ

同作は、すえのぶけいこ氏の同名漫画を原作にしたタワマン×ママ友×サバイバルドラマ。憧れのタワーマンションに夫と娘の3人で引っ越してきた月島明日海が、因縁を抱えるセレブママ・真宮孔美子(篠田麻里子)と再会し、ママ友たちの欲望や嫉妬、裏切りに巻き込まれていく。

第4話では、明日海たちが家族ぐるみでグランピングへ。子供たちが寝静まった夜、心菜は紗都の夫・英治をトレーラーハウスへ誘い出す。

「英治と会うためだけにトレーラー借りちゃった」と明かした心菜は、下着姿で英治に接近。英治が「無理だって、気づかれたらどうするんだよ!」と拒んでも、後ろから抱きしめて手をシャツの中へ伸ばし、「他人のものってサイコー!」と大胆に迫る。

一方、目を覚ました紗都は、テントにいるはずの英治がいないことに気づく。不安を抱えながらキャンプ場を捜し回るうち、明かりがついたトレーラーハウスを発見。近づくと、中から何かがきしむ音が聞こえてくる――。

その頃、明日海は偶然出会った青年・カイと親しくなっていた。カイがイラストレーターとして活動する明日海のファンだったことが分かり、2人は会話を弾ませる。

しかし、その様子を遠くから見つめる人物が。「ご主人がいるのに、あんな若い子と……」という疑惑の視線が向けられ、明日海もまた新たな波乱へ巻き込まれていく。

秘密の関係が露見しそうになる心菜と英治、若い男性との交流を目撃される明日海。タワマン妻たちの間に生まれた亀裂から、欲望、嫉妬、裏切りが連鎖していく。

【編集部MEMO】

風吹ケイは、1999年4月5日生まれ、大阪府出身。2021年に活動を開始し、グラビアを中心に俳優、タレント、ラジオパーソナリティとして幅広く活動している。雑誌や写真集、映像作品に多数登場するほか、Netflix『トークサバイバー!2』、YouTube『佐久間宣行のNOBROCK TV』などにも出演。

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