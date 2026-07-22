ファミリーマートは7月21日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、「SUSURU TV.監修 濃厚とんこつ豚無双 冷製濃厚無双ラーメン」(660円)を全国のファミリーマートで発売した。

「SUSURU TV.監修 濃厚とんこつ豚無双 冷製濃厚無双ラーメン」(660円)

「SUSURU TV.」は、"毎日ラーメン健康生活"として3,500日以上、毎日欠かさずラーメンを食べ続ける動画をYouTubeに投稿し続ける、登録者数199万人を誇る人気ラーメンYouTuber。昨年12月に初コラボ商品として、SNSで話題を呼んだ架空のラーメン「濃厚とんこつ豚無双」を実際に再現したチルドラーメン「SUSURU監修 濃厚とんこつ豚無双 濃厚無双ラーメン」を発売し、大きな反響を呼んだ。

今回、新たなコラボ商品として、暑い夏に向けた冷やしラーメンが登場。スープは豚骨の濃厚な旨味を極限まで引き出し、インパクト抜群のドロドロスープに仕上げた。この力強いスープに負けないよう、ワシワシとした噛み応えと絡みの良さを追求した特製麺を新たに開発。具材も豚骨のこってり感をより強調するために冷製ラーメン専用の背脂ジュレを添え、一体感のあるラーメンに仕上げた。

「ずるずる、どーもー!YouTubeで毎日ラーメンの動画をアップしております、SUSURUです。これまでファミリーマート様とのコラボで『濃厚とんこつ豚無双』を全国の皆さまにお届けしてきましたが、今回はなんと『冷製』という新たな挑戦です!動物系の旨みを凝縮した濃厚な冷製ラーメンは、ラーメン店でも実現が難しい一杯。そんな一杯を、ファミリーマート様の技術力によって形にすることができました。ひんやり濃厚な豚骨スープに、ワシワシ食感の極太麺。さらにスモーキーな香りが食欲をそそるチャーシューなど、細部までこだわり抜いた自信作です。暑い季節にこそ楽しんでいただきたい、新感覚の『濃厚とんこつ豚無双』。ぜひ一度、ご賞味ください。コラ～!」(SUSURU氏)