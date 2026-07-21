ファミリーマートは7月21日、中京テレビ放送の人気番組「PS純金(ピーエスゴールド)」出演店舗が監修した商品を中部地方、東海地方のファミリーマートで発売した。

同番組とのコラボ初となる岐阜県の監修店舗として、中華料理店「サンコック」が登場する。

「冷し汁なし担々」(598円)は、同店の看板商品の1つ「汁なし担々」を夏向けにアレンジした商品。胡麻の香ばしさ、風味が感じられる、醤油、お酢、鶏がらなどを使用したスープに、辛さが立ちすぎないように調整したラー油も加えた、夏場でもすっきり食べられる味わい。

もう1つの看板商品「天津炒飯」(698円)も発売する。SNS等でも「あんが飲める」と話題の人気メニューを、たっぷりなあんとともに再現。鶏がらスープをベースに、中華だしや食塩で味を調えた、中華のだし感、旨みが感じられるあんをかけた。

「稲チャーおむすび」(213円)は、地元の高校生が発案した、半熟卵とピリ辛の四川風もやし炒めを炒飯に重ねたサンコックの新定番メニュー「稲チャー」をおむすびにアレンジした商品。醤油たれと牛・鶏・豚エキスの旨みで味付けした炒飯に、花椒を効かせた四川風の味わい。

「黒酢からあげ」(348円)は、サイドメニューで人気の黒酢からあげを冷たいまま食べられる惣菜として商品化。黒酢、バルサミコ酢入りだれを使用し、みりんと三温糖で甘味も加え、夏場でもすっきり食べられるやみつき感のある味わいに仕上げた。