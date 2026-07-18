ファミリーマートは7月21日、同社の"おむすびアンバサダー"である大谷翔平選手パッケージおむすび第3弾「大きなおむすび 僕の鮭おかか」(348円)を全国のファミリーマートで発売する。

今回は、大谷選手が同社のおむすびから選んだ"最強おむすび打線"にて、1番(鮭はらみ)と8番(直巻 焼しゃけ)の双方に組み込まれた「鮭」に着目。普段の塩焼きやムニエルなど自炊メニューでも欠かさないという大谷選手の"鮭愛"を取り入れた。

さらに、そこへ合わせるのは、大谷選手が高校生時代に「好きな具」として親しんでいた原点の味「おかか」。北海道産鮭だしとたまり醤油をベースにしたたれで旨みを引き出した鮭フレークに、醤油と白ごまを加えて香ばしさとコク深さをプラスしたおかかを合わせ、定番手巻おむすびの1.5倍サイズで食べ応えのある商品に仕上げた。

大谷選手が選んだ最強おむすび打線

社会貢献活動「スマイルおむすび プロジェクト」

スマイルおむすび プロジェクトは、大谷選手パッケージで展開する「大きなおむすび」シリーズの売上の一部を活用し、こどもたちに笑顔を届ける社会貢献活動。第1弾として2025年7月に発売した「大きなおむすび 僕の梅おかか」、第2弾として2026年1月に発売した「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」の売上の一部を使用し、こども食堂支援活動へ活用したほか、全国の部活動を行う生徒たちにおむすびを差し入れ、こどもたちの活動を応援するキャンペーンを実施した。

応募期間中には全国から多数の応募が寄せられ、厳正なる選考を経てそれぞれ17校ずつを決定。当選校では、こどもたちにサプライズで「おむすび贈呈式」が行われ、大谷翔平選手からの手紙も届けられた。

スマイルおむすび プロジェクト

親子スポーツ測定イベントを開催

第3弾では、これまでの支援の輪をさらに広げ、こどもたちの健やかな成長を運動の面からも応援する「親子スポーツ測定イベント」の開催に売上の一部を活用する。

同イベントは10月12日9:00～13:00(予定)、「J-SOCIETY FOOTBALL PARK 多摩」(東京都多摩市)で開催する。募集人数は30組60名(予定)、参加費は無料。

デジタル技術を活用した体力測定(5種目)と、日本選手権100mで優勝した陸上選手・多田修平選手による「走り方講習」を実施する。すべてのプログラム終了後は、参加者全員でファミリーマートのおむすびを試食し、身体を動かした後のおいしさを味わいながら測定結果を振り返る。

応募期間は7月21日0:00～8月24日23:59。