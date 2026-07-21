7月もl後半戦。関東以北も順次梅雨明けとなり、いよいよ本格的な夏がやってきます。夏のレジャーとともに、ひんやりと冷やしたスイーツがいっそう美味しく感じられますね。

2026年7月の新作5品まとめ(7月21日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで7月21日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年7月のスイーツ新商品まとめ

北海道産牛乳仕込みのメロンパン、もちっと食感のミルククレープ、ホワイトチョコガナッシュとミルクホイップを詰めたクイニーアマン、ザクほろ食感のクッキーシュークリーム、彩り豊かなフルーツが味わえる贅沢な仕立てのしろくまなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「北海道産牛乳のメロンパン」(170円)

価格 : 170円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

北海道産牛乳仕込みのメロンパンに、北海道産牛乳入りのクリームとホイップをサンドしました。

「もちっと食感ミルクのクレープ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

もちっと食感のクレープ生地にふわふわのミルクムースといちごソースを入れたクレープです。

「ミルクとホワイトチョコのクイニーアマン」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

カリっと食感の飴部分にホワイトチョコをコーティングしたクイニーアマン。パイ生地の中に、ホワイトチョコガナッシュとなめらかなミルクホイップを詰めています。

「ザクほろシュー（ミルククリーム）」(254円)

価格 : 254円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ミルククリームを味わえるクッキーシュークリーム。ザクほろ食感のシューパフの中に、ミルクカスタードクリームとホイップクリームのダブルクリームを詰めました。

「丸永製菓 しろくまトロピカル」(367円)

価格 : 367円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

南国感たっぷりのトロピカル氷に、練乳・バニラフロート・マンゴー果肉・パイン果肉・キウイゼリーソースを合わせた贅沢な仕立てのしろくま。彩り豊かなフルーツで最後まで飽きずに楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

7月21日発売の新商品は、北海道産牛乳入りのクリームとホイップをサンドした「北海道産牛乳のメロンパン」、ミルクムースといちごソースを入れた「もちっと食感ミルクのクレープ」、ホワイトチョコガナッシュとなめらかなミルクホイップを詰めた「ミルクとホワイトチョコのクイニーアマン」などがラインナップ。

また、ミルクカスタードクリームとホイップクリームのダブルクリームを詰めた「ザクほろシュー（ミルククリーム）」や、南国感たっぷりのトロピカル氷で仕立てた「丸永製菓 しろくまトロピカル」も登場しています。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。