令和ロマンが「M-1」で優勝すると…松井ケムリの父親の元に大量に届いたモノとは　「すげー!」と共演者から驚きの声

ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』第5話が18日に配信された。

松井ケムリが「M-1グランプリ」で優勝すると…

番組恒例の“セレブエピソード”を紹介するコーナーでは、2026年3月まで大手証券会社の元副会長を務めていた父親を持つ松井ケムリ(令和ロマン)が、「M-1グランプリ」で優勝した際、「父親の元に、名だたる有名企業から大量のシャンパンが届いた」「とにかくシャンパンが届きました」という、異次元のエピソードを披露。これには「すげー!」と驚きの声が上がった。

さらに鈴木えみは、SNSで話題を呼んだ、榮倉奈々との“お揃い指輪”について言及。大ぶりのダイヤがついたピンキーリングは、「何の記念でもないんですけど、『お揃いにしようよ』と誘ってくれて」購入したと説明。

これに対し満島真之介から「ダイヤだよ? そんな一緒にお菓子買おうレベルで買えるものではないでしょ！」と鋭いツッコミが入り、スタジオは大きな笑いに包まれた。