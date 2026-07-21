ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』第5話が18日に配信された。

  • 『CELEB SECRET』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『CELEB SECRET』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

松井ケムリが「M-1グランプリ」で優勝すると…

番組恒例の“セレブエピソード”を紹介するコーナーでは、2026年3月まで大手証券会社の元副会長を務めていた父親を持つ松井ケムリ(令和ロマン)が、「M-1グランプリ」で優勝した際、「父親の元に、名だたる有名企業から大量のシャンパンが届いた」「とにかくシャンパンが届きました」という、異次元のエピソードを披露。これには「すげー!」と驚きの声が上がった。

さらに鈴木えみは、SNSで話題を呼んだ、榮倉奈々との“お揃い指輪”について言及。大ぶりのダイヤがついたピンキーリングは、「何の記念でもないんですけど、『お揃いにしようよ』と誘ってくれて」購入したと説明。

これに対し満島真之介から「ダイヤだよ? そんな一緒にお菓子買おうレベルで買えるものではないでしょ！」と鋭いツッコミが入り、スタジオは大きな笑いに包まれた。

【編集部MEMO】
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る女性の秘密を紐解くドキュメンタリー。貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界一学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入する。番組で密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9カ国語を操る現役医大生・Lara 、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん(嬉野ゆみ)の4名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかける。

令和ロマンが「M-1」で優勝すると…松井ケムリの父親の元に大量に届いたモノとは　「すげー!」と共演者から驚きの声
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