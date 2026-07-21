元カノが女優、結婚を意識するも別れた理由は…リアルすぎる過去を赤裸々に告白　『ガールオアレディ3』#6

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#6が19日に配信された。

カナコがリアルな悩みを吐露

第6話では、カナコがリュウスケに投票していたことが明かされ、2人は念願のデートへ。食事デートでは、現在俳優として活動するカナコがリアルな悩みを吐露。

「仕事は今まで通りやりたいし、俳優として食べていきたい思いがある。でも(この仕事は)すごく不定期で、急に呼ばれることもあるから、それを理解してくれる人じゃないと……」と切り出すと、リュウスケは「実は、元カノも女優だった」と口を開く。

カナコが「その人とは、結婚を意識していたの?」と尋ねると、リュウスケは「意識していた」と回答。別れた理由について「芸能1本でやっていると、仕事がない時期は結構不安になると思う。支えるつもりで付き合ったけれど、お互いに耐えきれなくなってしまった」と、リアルすぎる過去を赤裸々に打ち明ける。

これにはカナコも「似たような経験が……。結果的に別れてしまったけれど、あの時どうすればよかったのかなって思う」「結婚ってなんなんだろうね」と深く共感。同い年で同じ痛みを共有した2人は、このデートを通じて急速に距離を縮めていった。