元カノが女優、結婚を意識するも別れた理由は…リアルすぎる過去を赤裸々に告白　『ガールオアレディ3』#6

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#6が19日に配信された。

  • 『ガールオアレディ3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ガールオアレディ3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

カナコがリアルな悩みを吐露

第6話では、カナコがリュウスケに投票していたことが明かされ、2人は念願のデートへ。食事デートでは、現在俳優として活動するカナコがリアルな悩みを吐露。

「仕事は今まで通りやりたいし、俳優として食べていきたい思いがある。でも(この仕事は)すごく不定期で、急に呼ばれることもあるから、それを理解してくれる人じゃないと……」と切り出すと、リュウスケは「実は、元カノも女優だった」と口を開く。

カナコが「その人とは、結婚を意識していたの?」と尋ねると、リュウスケは「意識していた」と回答。別れた理由について「芸能1本でやっていると、仕事がない時期は結構不安になると思う。支えるつもりで付き合ったけれど、お互いに耐えきれなくなってしまった」と、リアルすぎる過去を赤裸々に打ち明ける。

これにはカナコも「似たような経験が……。結果的に別れてしまったけれど、あの時どうすればよかったのかなって思う」「結婚ってなんなんだろうね」と深く共感。同い年で同じ痛みを共有した2人は、このデートを通じて急速に距離を縮めていった。

【編集部MEMO】
『ガールオアレディ3』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは?」「顔・年収・性格……結婚で一番大事な条件は?」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。

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