同期は広瀬すずや岡崎紗絵、活躍に焦り、強迫観念でハードな断食「痩せてカリカリになったら撮影に呼んでもらえる」　元ルイ・ヴィトン ジャパン社長を父に持つモデル・藤井サチが“暗黒の10代”を振り返る　『CELEB SECRET』第5話

ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』第5話が18日に配信された。

藤井サチが明かした暗闇の10代

第5話では、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長を父に持つ人気モデル・藤井サチに密着。モデルとして14年のキャリアがありながら、ファッション雑誌の単独表紙(ピン表紙)の経験がないことに「結構悔しい。何で自分は選んでもらえないんだろう」と本音を吐露。さらに、雑誌『Seventeen』時代は、同期の広瀬すずや岡崎紗絵らの目覚ましい活躍に焦り「生まれ変わったらこういう子になりたいと思っていた」と振り返る。

「痩せてカリカリになったら撮影に呼んでもらえる」という強迫観念から、撮影前に5日間水だけしか口にしないハードな断食を敢行。最終的に摂食障害を患い、その不安をかき消すように食べては罪悪感を抱く過食を繰り返した結果、12kg太ってしまったという暗闇の10代を明かした。

そんな彼女が「人生が変わった、マインドが本当に前向きになった」と語るのが、ピラティスとの出会い。運動によって頭の中のモヤモヤがクリアになったといい、スタジオの指原莉乃は「私も同じ(ピラティスの)先生!」と大興奮。藤井は「産後も撮影に行きたいので、ピラティスでしっかり土台を作ってモデルのお仕事に復帰できるような道筋を作っていきたい」と、母としてのこれからのキャリアへ向けて力強く語った。

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