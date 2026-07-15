10年口を利かなかった父娘の涙に「あかん、泣かされる」 塙山キャバレー会議の昭和スタイルにも“視線集中”

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、12日に放送された「酒と涙と女たちの歌4～塙山キャバレー 存続の危機～後編」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。

塙山キャバレーで涙ながらに語り合う父娘 (C)フジテレビ

茨城県日立市の国道沿いに12軒の小さなトタン張りの店が並ぶ「塙山キャバレー」では、ママたちと常連客の間で、店舗の契約を巡り2028年3月末での「立ち退き」の噂が広がっていた。

大好きなこの場所で、店を続けることはできるのか。ママたち全員が集まり、本音をぶつけ合う。「できれば続けたい」と願う声が上がる一方、若手の店主からは「このシステムの飲食店が、5年後に残っているとは思えない」という意見も飛び出す。

塙山キャバレーが消えることは、この場所を心のよりどころにしてきた客たちにとっても、大切な居場所を失うこと。常連客が姿を見せなくなると、ママは何度も電話を掛け、自宅まで様子を見に行く。孤独な客の暮らしにまで目を配る、もう一つの家族のような場所だった。

年末の店には、初めて塙山キャバレーを訪れる父と娘の姿があった。10年もの間、ほとんど口を利いてないという2人。娘は父と向き合うため、この場所へ連れてきたという。酒を酌み交わし、涙ながらに本音を語り合う父と娘。その姿に、居合わせた常連客も胸を打たれる。塙山キャバレーでは、誰かの人生がふいに交わり、ほどけていく。

そして、いよいよ迎えた交渉の日。ママたちが望むのは、ただ一つ。できる限り「塙山キャバレー」を存続すること。人生を懸けて守ってきた店を、残すことはできるのか…。

注目度は14時21分に70.6％まで上昇。立ち退き問題についてママたちが集結して会議を行うシーンだ。タバコを吸いながら話し合う“昭和スタイル”の会議に、X(Twitter)では「会議室モクモク」「喫煙しながら会議って今観るとかなり衝撃的」という声も見られた。

この高い数値をキープしたまま同24分には70.8％に上昇。「ふじ」の店で客を交えて立ち退き問題について話す場面で、ママが「大家さんはすごくいい人ですよ」と強調した。Xでは「安直に大家さんを悪者にしない。仁義だよなあ。かっこいいなあ～」「義理人情をわかってるママと大家さんだ」と、その関係性にコメントが寄せられた。

そして14時29分にこの回最高値となる74.2％を記録。10年もの間、ほとんど口を利いてないという父娘が、涙ながらに語り合う場面だ。

思春期によくあるいさかいをきっかけに会話をしなくなっていたが、父が山で大ケガをしたことをきっかけに「いつ死んでもおかしくない。死んじゃったら絶対後悔する…」と思って塙山キャバレーに誘い出した娘。わだかまりが解けた2人が共に涙する姿に、「あかん、泣かされる」といった反響があった。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。次回は「就職先はさる軍団3 怒られない時代に芸を磨くということ 前編」が19日に放送される。

立ち退き問題について会議するママたち (C)フジテレビ