セブン‐イレブン・ジャパンは7月21日、喜多方ラーメンの人気店として連日行列を誇る「喜多方ラーメン 喜一」監修のもと開発した「喜一監修 冷たい喜多方ラーメン塩」(604.80円)を東北6県のセブン‐イレブン計1,491店舗(2026年6月末時点)で発売する。

同社における「喜多方ラーメン 喜一」監修商品の展開は2019年より開始し、今回発売の「喜一監修 冷たい喜多方ラーメン塩」で10回目となる。

同商品は、中太麺を使用し、もっちりとした食感が特長。スープは、かつお・さば・昆布などの魚介の旨みに鶏ガラ・豚ガラなどの旨みを組み合わせている。さらに、酢を加えることで、飲み干しやすいすっきりとした味わいに。また、具材は焼豚、ねぎ、メンマを盛り付け、喜多方ラーメンらしい定番の見た目を再現している。

開発にあたり、本格的な喜多方ラーメンの味わいを実現すべく、「喜多方ラーメン 喜一」の吉田社長が、麺の太さや食感、スープの味わい、焼豚にいたるまで細部にわたって確認したとしている。

特にスープは、従来の別添小袋タイプからストレートスープへ変更することで本場のだしの風味をより楽しめるようになったとしている。