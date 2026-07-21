ローソンはこのほど、世界を巡る気分が楽しめる「旅するウチカフェ」フェアを全国で開催。7月21日より、「ドバイチョコ風サンド」や「とろけるフォンダンショコラ」など、季節やトレンドに合わせた計8品のスイーツを4週連続で発売する。

7月21日発売

ドバイチョコ風サンド



韓国で話題の「ドバイチョコ」から着想を得たワンハンドスイーツ「ドバイチョコ風サンド」(322円)が登場。ピスタチオペーストとザクザク食感のカダイフを、チョコ掛けしたモチモチ生地でサンドしたスイーツ。

バター香るもちもち食感バター餅



同じく韓国で注目のトンレドスイーツ「バター餅」をイメージした「バター香るもちもち食感バター餅」(171円)もラインアップ。もっちり弾力のある食感とバターのコクが豊かに香る一品となっている。

7月28日発売

ミラノ風ティラミス



7月28日からは、2種類のミラノ風スイーツが登場。マスカルポーネチーズを使用した「ミラノ風ティラミス」(373円)は、濃厚ながらもしつこくない、ふんわりとしたティラミスクリームとほろ苦いコーヒーの味わいを楽しむことができる。

ミラノ風チーズドルチェ



「ミラノ風チーズドルチェ」(343円)は、クリームチーズとマスカルポーネチーズを使用した、とろけるような食感のチーズドルチェ。濃厚なチーズと、甘酸っぱいベリーソースの酸味を楽しむことができる。

8月4日発売

カカオ香るショコラクッキーシュー(ベルギーチョコ使用)



8月4日からは、ベルギーチョコを使用したスイーツが登場。まずは、ベルギー産ハイカカオチョコレート(カカオ分99%)を使用したチョコペーストと、ブランデーがほのかに香るチョコクリームを詰めた「カカオ香るショコラクッキーシュー(ベルギーチョコ使用)」(324円)。

とろけるフォンダンショコラ(ベルギーチョコ使用)



また、カカオ分55%のベルギーチョコレートを使用した「とろけるフォンダンショコラ(ベルギーチョコ使用)」(308円)は、口に入れた瞬間とろけるショコラ生地と、ショコラソースを楽しむことができる。

8月11日発売

カカオ香るショコラクレープ(ベルギーチョコ使用)



ベルギー産ハイカカオチョコレート(カカオ分99%)を使用したガトーショコラ、チョコソースとチョコクリームを包み込んだ「カカオ香るショコラクレープ(ベルギーチョコ使用)」(346円)は、クランチのサクサク食感がアクセント。

ご褒美スティックケーキ パリっとふわとろショコラ(ベルギーチョコ使用)



カカオ分55%のベルギーチョコレートを使用したチョコムース、チョコスポンジ、チョコクリームを重ねてチョコレートでコーティングした「ご褒美スティックケーキ パリっとふわとろショコラ(ベルギーチョコ使用)」(387円)。

引用ポストキャンペーン

さらに期間中、ローソン公式Xアカウント「 ローソン(@akiko_lawson) 」をフォローし、対象ポストに「 ローソン旅するウチカフェ 」とコメントを付けて引用ポストすると、抽選で毎週1名に、1万円分の「QUOカードPay」が当たるキャンペーンも開催される。引用ポスト期間は、第1回が7月22日～7月28日、第2回が7月29日～8月4日、第3回は8月5日～8月11日となっている。

※画像はすべてイメージ。 ※一部の商品は、沖縄エリアでは発売されない。

※店舗によって、発売時間が前後する場合がある。