ローソンが「桃フェア」を開催。7月7日より順次、桃を使用したスイーツ・ベーカリー・アイス計8品を全国の「ローソン」にて販売する。

本フェアでは、1/2個分の桃を贅沢に使用したタルトやオムレットをはじめ、みずみずしく上品な甘さが人気の桃を存分に楽しむことのできるスイーツやベーカリー、アイス全8品が登場する。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

7月7日発売

ごろっと1/2個分! 桃のタルト …(362円)

1/2個分の桃をごろっとトッピング。チーズクリームと、サクっとした生地も楽しめる夏向けのタルトとなっている。

ごろごろとした桃のシュー …(248円)

桃のような見た目の薄いシュー生地に、桃の果肉入りソースとミルククリームを入れた、夏向けのシュークリーム。

泡ピーチゼリー …(300円)

なめらかなパンナコッタに、ダイスカットしたみずみずしい⽩桃とクラッシュゼリーを重ね、ふんわり軽やかな泡ゼリーで仕上げた桃のカップスイーツ。

桃&ホイップロール …(171円)

果肉を感じる桃プレザーブとすっきりした甘さのホイップを、ふんわり食感のパンでサンドしている。

7月14日発売

ごろっと1/2個分! 桃のオムレット …(378円)

1/2個分の桃をごろっとトッピング。桃とレアチーズホイップ、果肉入り桃ソースを合わせ、卵を使用したふわふわ生地で包んだ夏向けのオムレット。

プレミアムロールケーキ 白桃&黄桃 …(254円)

ふんわり口どけのよい生地に、2種類の生クリームを配合したクリームを絞り、みずみずしい白桃と黄桃を彩りよくトッピングした爽やかな味わいのロールケーキ。

桃のふんわりチーズ …(297円)

北海道産クリームチーズ、サワークリーム、生クリームなどにメレンゲを合わせたふんわり食感のチーズムースに、爽やかな白桃ジュレとダイスカットした白桃をトッピング。

日本のフルーツ 山梨県産白桃 70ml …(268円)

山梨県産白桃の香りと甘さを閉じ込めた氷菓。白桃の果汁・果肉を30%(その内の72%は山梨県産白桃を原料とした果汁)使用している。

ローソン「日本のフルーツ 山梨県産白桃 70ml」(268円)

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「沖縄県」で発売されない。