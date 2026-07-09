暑い夏の一日を乗り切った帰り道。今日も頑張った自分をねぎらうなら、家に帰る前にローソンへ立ち寄って、ビールとおつまみを選んでみてはいかがだろうか。ローソンとサントリーは7月7日より、「夜に寄ろーソン」と題し、夏の夜のおうち時間を楽しくする、おつまみと生ビール等とのおすすめペアリングを公開している。

ローソン「ブルボン ビールに合うに決まってる アンチョビペッパー味 51g×サントリー生ビール＜夏生＞」、「ブルボン ビールに合うに決まってる ベーコンペッパー味 51g×サントリー生ビール」

まずは、コンビニで先行発売されている「ブルボン」のおつまみから。「ブルボン ビールに合うに決まってるアンチョビペッパー味(51g)」には、「サントリー生ビール〈夏生〉」がおすすめ。アンチョビの旨塩感と、夏生のすっきりかろやかな後口が相性ピッタリ。

また、「ブルボン ビールに合うに決まってる ベーコンペッパー味(51g)」には、「サントリー生ビール」を。ベーコンペッパーの濃縮された旨味・コクが、「サントリー生ビール」の“グッとくる飲みごたえ”をさらに引き立ててくれる。

続いて、ローソンオリジナル商品「サクッと食感ビーノうま塩こしょう味(70g)」と「ザ・プレミアム・モルツ」とのペアリング。えんどう豆を使ったサクッと食感のビーノと、華やかな香りのプレモルが夏の夜長にピッタリ。また、「チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈(38g)」には、みずみずしい香りと豊かな味わいが特徴の「ザ・プレミアム・モルツ＜香るエール＞」が相性抜群。

ローソン「フリトレー ドリトスCUP Style LATE NIGHT ディープ・ナチョ味60g×翠ジンソーダ〈本格濃いめ〉」、「粗挽き黒胡椒サラミ 57g×角ハイボール」、「焼するめげそピリ辛味 14g×こだわり酒場タコハイ」

さらに、「フリトレー ドリトスCUP Style LATE NIGHT ディープ・ナチョ味(60g)」には「翠ジンソーダ〈本格濃いめ〉」、「粗挽き黒胡椒サラミ(57g)」には「角ハイボール」、「焼するめげそピリ辛味(14g)」には「こだわり酒場タコハイ」とのペアリングがおすすめとなっている。

なお、本企画に合わせて、「夜に寄ろーソン」リポストキャンペーンも開催中。7月7日～20日までの期間中、サントリーの公式X(@suntory)にて8時～15時59分の間に告知ポストをリポストすると、抽選で「ザクッとポテト 旨味コンソメ味 無料引換券」が毎日1,000人(計1万4,000枚)に当たる。当選結果は、当日16時～18時頃にDMで届くという。

※画像はすべてイメージ。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※商品または店舗によっては、一部発売されない。