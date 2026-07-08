ローソンは7月7日より、新作カレーパン4品を全国の「ローソン」にて発売。販売中の定番「欧風カレーパン」を加えた、全5品を紹介する。

夏に食べたくなるものといえば、やっぱりスパイスの効いたカレー。手軽に楽しめるカレーパンなら、暑い日のお昼や小腹満たしにもぴったり。今回は、ローソンの定番から新味まで楽しめるカレーパン全5品を紹介する。

まずは、すでに販売中の「欧風カレーパン」(160円)。玉ねぎとフォンドボーのコクを味わうことのできる定番のカレーパン。

新作カレーパン一品目は、厚みのあるボロニアソーセージに食欲そそるカレーソースと2種のチーズを合わせた「チーズとカレーのボロニアソーセージパン」(235円)が登場。

二品目は「バターチキンカレーのナン」(203円)。カスリメティ・カルダモン使⽤のスパイス香るバターチキンカレーをナン生地で包み、焼き上げた一品。

三品目は、スモーク感のあるパリッとしたあらびきソーセージとカレーソースを組み合わせた「カレー&あらびきソーセージ」(171円)。

そして、四品目には「焼きチーズカレーパン」(203円)が登場。⽜⾁や野菜の具材感あるコク深いカレーととろ〜りとした濃厚なチーズクリームを楽しむことができる。

※画像はすべてイメージ。

※沖縄地域のローソンでは発売されない。