ローソンは7月14日より、長野県産食材を使用したフルーツサンド、ベーカリーやご当地グルメをイメージした商品など計6品を、関東甲信越地区の「ローソン」にて販売する。

2007年に長野県と包括連携協定を締結して以来、同県産の食材を使用した商品などを発売しているローソン。今年は、長野県誕生150周年を記念し、長野県産シナノスイートのジャムを使用したフルーツサンドや、長野県民のソウルフード「ビタミンちくわ」を丸ごと一本使用した総菜パンなど、長野県を感じられる6品を発売する。

なお、販売エリアは、関東甲信越地区(長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県)限定。ラインアップは以下のとおり。

長野県産シナノスイートのジャム使用 フルーツミックスサンド

長野県が誇るりんご品種「シナノスイート」のジャムを使用したフルーツサンド。上品な甘みと香りが引き立つジャムに、みずみずしいフルーツとホイップクリームを合わせ、一口食べるごとに爽やかな美味しさが広がる。価格は408円。

1食分の野菜が摂れる 冷たい信州味噌ラーメン

コクと深みのある「信州味噌」を使用した、夏にぴったりの冷製味噌ラーメン。シャキシャキとした食感の野菜をふんだんに盛り付け、これ1杯で「1食分の野菜」を摂取することができる。価格は599円。

ふじりんごのメロンパン(長野県産ふじりんごのジャム)

外はサクッと、中はふんわり食感のメロンパンで、長野県産ふじりんごのジャムを贅沢にサンドしている。ふじりんごならではのジューシーな甘みと程よい酸味が、バター風味の生地と絶妙にマッチした一品。価格は168円。

ビタミンちくわドッグ(ツナマヨネーズ)

ビタミンA・ビタミンEが豊富に含まれている長野県民のソウルフード「ビタミンちくわ」を丸ごと一本使用した調理パン。ふんわりとしたドッグロールにツナマヨネーズを合わせ、その上にビタミンちくわを一本丸ごとのせてサンドしている。「まちかど厨房」を展開している長野県内の店舗限定商品で、価格は235円。

山賊焼き串

信州名物のご当地グルメ「山賊焼き」を串タイプにした一品。ニンニクを効かせた醤油ベースのタレにしっかりと漬け込んだ鶏肉を、ジューシーで豪快な味わいに仕上げている。価格は259円。

信州味噌ラーメン風おにぎり

信州味噌ラーメンの旨味をぎゅっと凝縮したおにぎり。コク深い信州味噌仕立てのスープの風味をご飯に染み込ませ、ラーメンの食材をイメージした具と合わせている。価格は260円。

※画像はすべてイメージ。