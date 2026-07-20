ミルクボーイ・内海崇からツートライブ・周平魂、今井らいぱち、そして滝音へ――。20日、日本テレビ・読売テレビ系で生放送された『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の2代目王者で優勝した滝音が会見に臨み、賞レース王者の間で受け継がれてきた“おしぼりバトン”を紹介。「次は予選を見て、こいついけそうやなってやつに渡す」と、次代の王者候補への継承を宣言した。

ミルクボーイ・内海崇からツートライブ・周平魂、今井らいぱち、そして滝音へ――。20日、日本テレビ・読売テレビ系で生放送された『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の2代目王者で優勝した滝音が会見に臨み、賞レース王者の間で受け継がれてきた“おしぼりバトン”を紹介。「次は予選を見て、こいついけそうやなってやつに渡す」と、次代の王者候補への継承を宣言した。

滝音はファーストステージの漫才で475点、ファイナルステージのコントで476点を獲得。合計951点で、エントリー総数2,896組の頂点に立った。

これまで関西の賞レースでも優勝経験がなく、決勝進出自体も多くなかったという滝音。秋定遼太郎は、自分たちがステージの先頭に立ち、紙吹雪を浴びる光景を初めて目にしたといい、「こんな人生あるんやって感じでしたね」と感慨を語った。

そんな初タイトルの裏では、先輩や仲間から受け継がれてきた、ある縁起物が滝音の背中を押していた。

ミルクボーイ内海から始まった“おしぼりバトン”

さすけが明かしたのは、吉本芸人が賞レースで優勝すると乗れるようになる新幹線のグリーン車でもらえるという一枚のおしぼりを巡るエピソードだった。

始まりは、ミルクボーイの内海崇。内海はグリーン車でもらったおしぼりを、ツートライブの周平魂に「お前もチャンピオンになったらグリーン車に乗れるから」と渡したという。

その後、ツートライブが賞レースで優勝すると、おしぼりは今井らいぱちのもとへ。今井も優勝を果たし、そこから滝音へと渡された。

そして今回、滝音も『ダブルインパクト』で優勝。さすけは「今日、それでバトンがつながっていったんです」と、縁起物が再び王者を生んだことを喜んだ。

さすけは、このおしぼりを自分たちで止めるのではなく、「次、誰かに渡す」と宣言。秋定は、渡す相手について「ちゃんとネタ見てな。予選見て、こいついけそうやなってやつに渡そう」と提案し、さすけも「誰彼構わずじゃなくね」と同意していた。

『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』決勝結果

1位：滝音 （漫才 475点＋コント476点＝951点）

2位：ドンデコルテ （コント461点＋漫才 482点＝943点）

3位：蛙亭 （コント469点＋漫才 469点＝938点）

4位：ダンビラムーチョ （コント470点＋漫才 467点＝937点）

5位：ビスケットブラザーズ（漫才 464点＋コント468点＝932点）

-----------ファイナルステージ進出ライン-----------

6位：TCクラクション （漫才 459点）

6位：ななまがり （コント459点）

8位：今夜も星が綺麗 （漫才 453点）

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