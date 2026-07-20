ミルクボーイ・内海崇からツートライブ・周平魂、今井らいぱち、そして滝音へ――。20日、日本テレビ・読売テレビ系で生放送された『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026　漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の2代目王者で優勝した滝音が会見に臨み、賞レース王者の間で受け継がれてきた“おしぼりバトン”を紹介。「次は予選を見て、こいついけそうやなってやつに渡す」と、次代の王者候補への継承を宣言した。

ミルクボーイ・内海崇からツートライブ・周平魂、今井らいぱち、そして滝音へ――。20日、日本テレビ・読売テレビ系で生放送された『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026　漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の2代目王者で優勝した滝音が会見に臨み、賞レース王者の間で受け継がれてきた“おしぼりバトン”を紹介。「次は予選を見て、こいついけそうやなってやつに渡す」と、次代の王者候補への継承を宣言した。

  • (左から)滝音のさすけ、秋定遼太郎

    (左から)滝音のさすけ、秋定遼太郎

滝音はファーストステージの漫才で475点、ファイナルステージのコントで476点を獲得。合計951点で、エントリー総数2,896組の頂点に立った。

これまで関西の賞レースでも優勝経験がなく、決勝進出自体も多くなかったという滝音。秋定遼太郎は、自分たちがステージの先頭に立ち、紙吹雪を浴びる光景を初めて目にしたといい、「こんな人生あるんやって感じでしたね」と感慨を語った。

そんな初タイトルの裏では、先輩や仲間から受け継がれてきた、ある縁起物が滝音の背中を押していた。

ミルクボーイ内海から始まった“おしぼりバトン”

さすけが明かしたのは、吉本芸人が賞レースで優勝すると乗れるようになる新幹線のグリーン車でもらえるという一枚のおしぼりを巡るエピソードだった。

始まりは、ミルクボーイの内海崇。内海はグリーン車でもらったおしぼりを、ツートライブの周平魂に「お前もチャンピオンになったらグリーン車に乗れるから」と渡したという。

その後、ツートライブが賞レースで優勝すると、おしぼりは今井らいぱちのもとへ。今井も優勝を果たし、そこから滝音へと渡された。

そして今回、滝音も『ダブルインパクト』で優勝。さすけは「今日、それでバトンがつながっていったんです」と、縁起物が再び王者を生んだことを喜んだ。

さすけは、このおしぼりを自分たちで止めるのではなく、「次、誰かに渡す」と宣言。秋定は、渡す相手について「ちゃんとネタ見てな。予選見て、こいついけそうやなってやつに渡そう」と提案し、さすけも「誰彼構わずじゃなくね」と同意していた。

『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』決勝結果

1位：滝音　　　　　　　　（漫才　475点＋コント476点＝951点）
2位：ドンデコルテ　　　　（コント461点＋漫才　482点＝943点）
3位：蛙亭　　　　　　　　（コント469点＋漫才　469点＝938点）
4位：ダンビラムーチョ　　（コント470点＋漫才　467点＝937点）
5位：ビスケットブラザーズ（漫才　464点＋コント468点＝932点）
-----------ファイナルステージ進出ライン-----------
6位：TCクラクション　　　（漫才　459点）
6位：ななまがり　　　　　（コント459点）
8位：今夜も星が綺麗　　　（漫才　453点）

(C)日テレ