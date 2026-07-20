お笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の2代目王者となった滝音が20日、東京・日本テレビ番町スタジオで優勝会見に臨み、喜びを語った。

滝音はファーストステージの漫才で475点、ファイナルステージのコントで476点を獲得。合計951点で、エントリー総数2,896組の頂点に立った。

優勝の副賞として日本テレビ系20番組への出演権を獲得した滝音。秋定遼太郎は、高校2年生までは中学校の教師を目指していたが、ある夜に見た夢によって、その将来像が大きく変わったという。

夢の中で秋定は、芸人コンビの一員として『踊る!さんま御殿!!』に出演。出演者が次々と紹介されていく中、若手芸人である自分たちだけが紹介を飛ばされるというボケを、明石家さんまに仕掛けられた。

そこで秋定が思わず「ちょっとちょっと!」とツッコんだ瞬間に目が覚めたそうで、「そこから芸人になりたいなと思ったんです」と明かした。

芸人になるきっかけとなった夢から年月を経て、漫才とコントの二刀流日本一に輝き、ついに同番組へ出演する可能性が生まれた。秋定は「ほんまに文字通り夢というか、夢見てた番組」としみじみ。さすけも「うれしいな」と、相方の夢が現実に近づいたことを喜んだ。

『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』決勝結果

1位：滝音 （漫才 475点＋コント476点＝951点）

2位：ドンデコルテ （コント461点＋漫才 482点＝943点）

3位：蛙亭 （コント469点＋漫才 469点＝938点）

4位：ダンビラムーチョ （コント470点＋漫才 467点＝937点）

5位：ビスケットブラザーズ（漫才 464点＋コント468点＝932点）

-----------ファイナルステージ進出ライン-----------

6位：TCクラクション （漫才 459点）

6位：ななまがり （コント459点）

8位：今夜も星が綺麗 （漫才 453点）

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