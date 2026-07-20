お笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026　漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の2代目王者となった滝音が20日、東京・日本テレビ番町スタジオで優勝会見に臨み、喜びを語った。

  • (左から)滝音のさすけ、秋定遼太郎

    (左から)滝音のさすけ、秋定遼太郎

滝音はファーストステージの漫才で475点、ファイナルステージのコントで476点を獲得。合計951点で、エントリー総数2,896組の頂点に立った。

優勝の副賞として日本テレビ系20番組への出演権を獲得した滝音。秋定遼太郎は、高校2年生までは中学校の教師を目指していたが、ある夜に見た夢によって、その将来像が大きく変わったという。

夢の中で秋定は、芸人コンビの一員として『踊る!さんま御殿!!』に出演。出演者が次々と紹介されていく中、若手芸人である自分たちだけが紹介を飛ばされるというボケを、明石家さんまに仕掛けられた。

そこで秋定が思わず「ちょっとちょっと!」とツッコんだ瞬間に目が覚めたそうで、「そこから芸人になりたいなと思ったんです」と明かした。

芸人になるきっかけとなった夢から年月を経て、漫才とコントの二刀流日本一に輝き、ついに同番組へ出演する可能性が生まれた。秋定は「ほんまに文字通り夢というか、夢見てた番組」としみじみ。さすけも「うれしいな」と、相方の夢が現実に近づいたことを喜んだ。

『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』決勝結果

1位：滝音　　　　　　　　（漫才　475点＋コント476点＝951点）
2位：ドンデコルテ　　　　（コント461点＋漫才　482点＝943点）
3位：蛙亭　　　　　　　　（コント469点＋漫才　469点＝938点）
4位：ダンビラムーチョ　　（コント470点＋漫才　467点＝937点）
5位：ビスケットブラザーズ（漫才　464点＋コント468点＝932点）
-----------ファイナルステージ進出ライン-----------
6位：TCクラクション　　　（漫才　459点）
6位：ななまがり　　　　　（コント459点）
8位：今夜も星が綺麗　　　（漫才　453点）

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