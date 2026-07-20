元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が16日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「新クローザー誕生!? 工藤投手の凄さとは、、、」に出演。阪神・工藤泰成のクローザー転向論について語った。

赤星憲広氏

工藤泰成のクローザー転向は「まだ早い」と思う理由

ルーキーイヤーだった昨年は18試合に登板して防御率3.31、2敗1ホールドという成績だった工藤。今シーズンは7月19日時点で28試合に登板し、防御率1.57、1勝0敗7ホールドという優れた成績を残している。

さらに7月11日のヤクルト戦では球団最速タイとなる163キロを計測するなど、目覚ましい成長を見せる工藤に対し、赤星氏は「ヤバいね、覚醒してるね」と称賛の言葉を寄せつつ、ファンの間で高まりつつあるクローザー転向論については「これはまだ早いでしょう」と一蹴。

続けて、赤星氏は「早いというか、まず1つ僕から言わせてもらうと、藤川監督を見てる感じなんですよ」と、かつて自身と共にプレーした藤川監督に触れ、「最初、球児って先発だったんだよね、星野監督の時は。岡田監督の時に後ろに行ったんだけど、最初は火の玉ストレートまでいってなかったわけよ」と回想。

そして、「やっぱりまだ打たれてる時もあったし、乗り越えられないタイミングがあって、だから(工藤に対して)監督が自分に重ねてる気がするんだよね。『乗り越えろ』みたいな」と、レジェンド守護神となった藤川監督自身も、かつては様々な壁を乗り越えてその地位を築いており、だからこそ工藤にも期待を寄せているではないかと推察する。

その上で、赤星氏は「今年ずっと頑張ってたじゃんか。それがまずひとつ第1関門をクリアして、で、この第2関門みたいなのをクリアしたかな、みたいな。だからもちろん来年以降は工藤投手をクローザーっていうのもありえるかなとは思うんですけど、まず今年は絶対的なセットアッパーみたいなところに行きついてほしいんだよね」と、今季のゴールをまずはセットアッパーとしての地位の確立に置くべきだと主張。

最後に「藤川監督もね、元々はクローザーじゃなかったわけよ」と付け加え、工藤のさらなるブレイクに期待を寄せていた。