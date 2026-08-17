甘いものが大好きだけど、ダイエット中は我慢…そんな葛藤、毎日していませんか？私も常にそのジレンマを抱えていました。しかし、この度、私たちの救世主となるかもしれない画期的な新商品がドン・キホーテ限定で登場します！

ダイエット中でも「ご褒美」を！マリネス スイーツプロテイン キャラメル

人気ウェルネスブランド「mariness（マリネス）」から、まさに“ご褒美”と呼ぶにふさわしい、とっておきの新商品が発表されました。それが、ドン・キホーテ限定で発売される『mariness Sweets Protein キャラメル』です。

2026年8月17日という、少し先の未来ではありますが、今からカレンダーにチェックを入れておく価値アリの、甘くて贅沢なプロテイン。運動後の栄養補給はもちろんのこと、一日の終わりにホッと一息つきたいリラックスタイムや、気分転換したいカフェタイムにもぴったり。「がんばる私に、甘くて贅沢なごほうびを」というコンセプト通り、私たちの心と体を満たしてくれる存在となるでしょう。

商品概要

驚きの「3つのこだわり」でスイーツプロテインが進化！

mariness Sweets Protein キャラメル3,980円（税込4,298円）600g（約24回分）がんばる私に、甘くて贅沢なごほうびを

単なるプロテインではない、スイーツとしての満足感を追求した「マリネス スイーツプロテイン キャラメル」。私が特に注目した3つのこだわりを深掘りしていきましょう。

1. ザクザク食感のクッキー入りで満足感MAX！

「プロテインなのにクッキー入り！？」と、この一点に心を奪われました。まるでキャラメル味のフラペチーノを飲んでいるかのような、ザクザクとした食感が楽しめるというんです。これはまさに、甘いものを我慢している時に感じる「食べたい欲」をしっかりと満たしてくれる魔法のアイテム。これがあれば、もう罪悪感を感じながらお菓子に手を伸ばす必要はないかもしれませんね！

2. 体にやさしい素材へのこだわり

おいしいだけでなく、体への優しさも忘れていません。

3. 1杯あたり99kcalの優秀さ！

クッキーには米粉が使われており、小麦アレルギーの方やグルテンを避けたい方も安心して楽しめます。グルテンフリーとは、小麦などに含まれるたんぱく質の一種であるグルテンを含まないことを指し、お腹の調子を整えたい方にも人気です。甘味料には、北海道産の甜菜（てんさい、別名サトウダイコン）から作られる甜菜糖を使用。ミネラルが豊富で、腸内環境を整えるオリゴ糖も含まれていると言われています。自然な甘さで、体にスッと馴染むのが特徴です。

これだけ贅沢な味わいなのに、1杯あたりのカロリーはなんと99kcal！一般的なお菓子や甘いドリンクと比較しても、その低さに驚きます。朝食代わりや、ちょっと小腹が空いた時の間食、夜のリラックスタイムにも罪悪感なく取り入れられるのは、本当に嬉しいポイントですよね。

罪悪感ゼロのご褒美！1杯約179円の「高コスパ」

価格は税込4,298円で、約24回分。1回あたり約179円という計算になります。コンビニのコーヒーやジュースと比べても、そこまで大きな差はありません。しかも、この1杯にはタンパク質はもちろん、ザクザク食感の満足感、体に優しい素材への配慮、そして何より「がんばる自分へのご褒美」という心の栄養まで詰まっています。

一般的なスイーツを買うよりも、健康的で満足度も高いと考えると、十分「高コスパ」と言えるのではないでしょうか。むしろ、健康と心の豊かさを同時に手に入れられると考えれば、むしろお得かもしれませんね。

「mariness（マリネス）」ってどんなブランド？

今回の新商品を手掛ける「mariness（マリネス）」は、人気フィットネスYouTuberの竹脇まりなさんがディレクターを務めるウェルネスブランドです。「健康を通じてもっと、自分を好きになる。」をコンセプトに、「運動」「食事」「休息」の3つの健康軸から、日々の生活に自然と溶け込むアイテムを展開しています。

竹脇まりなさんの「無理なく、楽しく」という哲学が、そのままブランドの製品にも生かされていると感じます。マリネスのアイテムは、特別な時間や準備がなくても、いつもの生活を“マリネスに置き換える”だけで、健康習慣の一歩を踏み出せるように設計されています。特に人気No.1商品「マリネスプロテイン」は、楽天「ショップ・オブ・ザ・イヤー」を2年連続で受賞し、ブランド全体での累計販売数はなんと180万個を突破！多くの人々に共感と支持を得ていることが伺えます。

ドン・キホーテ限定！発売日と購入方法

この魅力的な「マリネス スイーツプロテイン キャラメル」は、ドン・キホーテ限定、しかも数量限定での販売です。発売日は2026年8月17日から順次。全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で手に入ります。

「数量限定」という言葉は、私たち消費者の心をくすぐりますよね！気になる方は、発売日には早めに足を運ぶことをお勧めします。きっと、一日のどんなシーンにも、甘く豊かな時間をもたらしてくれるはずです。

まとめ：未来のご褒美を楽しみに！

ドン・キホーテ限定の『mariness Sweets Protein キャラメル』は、甘いものを我慢することなく、健康的に、そして心から満たされる「ご褒美時間」を私たちに提供してくれそうです。ザクザク食感のクッキー、体に優しい素材、そして低カロリーという、まさに理想のスイーツプロテイン。

発売は2026年8月17日と少し先ですが、今からワクワクしてしまいますよね！がんばる自分への特別な一杯として、ぜひドン・キホーテで手に入れてみてはいかがでしょうか。数量限定なので、お見逃しなく！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。