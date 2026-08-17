ホークスファンの皆さん、いよいよプロ野球のクライマックス、熱い終盤戦がやってきましたね！福岡ソフトバンクホークスが「ゼンシン！」という新スローガンを掲げ、福岡移転後初のリーグ3連覇という偉業を目指すこの期間、見逃せないイベントが盛りだくさんなのをご存知ですか？

この記事では、球場を彩る豪華ゲストの登場から、無料で手に入る限定応援グッズ、選手と同じデザインのプラクティスTシャツ、さらにはSNSで選手に直接エールを送る方法まで、終盤戦を120%楽しむための全情報を徹底解説します！ぜひ最後まで読んで、ホークスと一緒に「ゼンシン！」しましょう！

リーグ3連覇へ「ゼンシン！」スローガンに込められた熱い決意

今年の福岡ソフトバンクホークスは、9月4日（金）から始まるペナントレース終盤戦に向けて、新スローガン「ゼンシン！ 」を発表しました。これは単に前へ進むだけでなく、「全身全霊で、新境地へ」という深い意味が込められています。変わる勇気と変わらぬ決意が、チームをさらなる高みへと導き、歴史的な3連覇を達成するという強い意志を感じさせます。

この熱いメッセージは、すでに8月17日（月）からは福岡エリアでTVCMが放映されており、YouTubeでも公開されています。ぜひ動画をご覧になって、チームの熱いメッセージを感じ取ってください。

勝利の女神が降臨！ドームを盛り上げる豪華ゲストたち

終盤戦のみずほPayPayドーム福岡には、選手を後押しする豪華なゲストが続々と登場し、球場をさらに熱く盛り上げます。

9月5日（土）「勝利の女神」内田真礼さんがセレモニアルピッチに登場

人気声優の内田真礼さんが、埼玉西武ライオンズ戦のセレモニアルピッチに登場します。彼女がこれまでに始球式・セレモニアルピッチを務めたホークス戦は、なんと6戦全勝！ まさに「勝利の女神」と呼ぶにふさわしい存在です。7度目となる今回も、その圧倒的な勝利のパワーでチームに追い風を吹かせてくれることでしょう。

9月11日（金）熱いエールを届けるMACK JACKがライブパフォーマンス

千葉ロッテマリーンズ戦の試合前には、元球児という異色の経歴を持つ4人組レゲエ音楽グループ「MACK JACK」が登場！2026年のホークス公式中継テーマソング「ALL OR NOTHING」をライブパフォーマンスで披露し、選手とファンに熱いエールを送ります。彼らの情熱的な歌声が、ドーム全体を揺るがし、一体感を高めてくれるはずです。

ファンも「ゼンシン！」！一体感を高める応援アイテム＆グッズ

終盤戦期間中、みずほPayPayドーム福岡では、入場者全員に特別な応援アイテムが配布されるほか、選手と同じデザインのグッズも販売されます（ビジター応援席を除く）。これらのアイテムを手に、球場の一員として選手を後押ししましょう！

無料配布！球場を彩る「ゼンシン！」応援アイテム

9月5日（土）・6日（日）：応援ラリータオル

スローガン「ゼンシン！」のロゴが大きくデザインされたラリータオルは、球場での一体感を高める最強アイテム！試合中の演出に合わせて掲げたり、振ったり、思いっきり応援を楽しんでください。

9月12日（土）・13日（日）：選手デザインフェイスタオル（全10種）

この日は、上沢投手、柳田選手、近藤選手、周東選手、栗原選手など、人気選手10名が「ゼンシン！」をテーマにデザインされたフェイスタオルがランダムで配布されます。どの選手のデザインが当たるか、開場時のワクワク感がたまらないですね！推し選手のタオルを掲げて、熱いエールを送りましょう！

選手と一体感を！「終盤戦プラクティスTシャツ」

終盤戦期間中、ホークス選手は試合前練習で「ゼンシン！」ロゴがデザインされたTシャツを着用します。そしてなんと、私たちファンも同じデザインの「終盤戦プラクティスTシャツ」を手に入れることができるんです！HAWKS STOREや公式オンラインストアで販売されるので、選手と同じTシャツを着て、より一層チームとの一体感を感じながら応援しましょう。

あなたのエールがドームを彩る！「#ゼンシンエール」で選手を後押し

: 終盤戦プラクティスTシャツ: 背番号なし 4,400円（税込）／背番号あり 4,900円（税込）: M、L、XL: ホークス公式オンラインストア／HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム ナッツRV 8ゲート外）

SNSを活用したファン参加型企画も見逃せません！X（旧Twitter）で「#ゼンシンエール」と応援したい選手名のハッシュタグを付けてメッセージを投稿すると、選考されたエールがなんとみずほPayPayドーム福岡のホークスビジョンに掲出されます。

さらに、応募フォームからエントリーすれば、グッズやタカコレなどに掲載されるチャンスも！あなたの熱い想いが、選手に直接届くかもしれません。募集期間は8月1日（土）～9月6日（日）ですので、ぜひ参加して選手を後押ししましょう。

みずほPayPayドーム福岡で「ゼンシン！」終盤戦観戦ガイド

ホークスの終盤戦、みずほPayPayドーム福岡での開催日程は以下の通りです。

この他にも、グッズやグルメ情報、みずほPayPayドーム福岡横の「BOSS E・ZO FUKUOKA」での企画など、終盤戦イベントの詳細は特設サイトで順次更新されるとのこと。ぜひチェックして、観戦計画を立ててみてください。

まとめ：歴史に残る3連覇へ、全員で「ゼンシン！」

福岡ソフトバンクホークスのリーグ3連覇への挑戦は、まさに「ゼンシン！」の精神が試される終盤戦を迎えます。選手たちの全身全霊のプレーはもちろんのこと、ファンも一体となって球場を、そして日本中を熱狂させること間違いなしです。

今年の秋は、ホークスと一緒に「ゼンシン！」して、歴史に残る瞬間を分かち合いませんか？みずほPayPayドーム福岡で、皆さんの熱い応援を選手に届けましょう！

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