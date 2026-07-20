“限りなく黒に近い”夫には、犯行を否定するアリバイがあった――。21日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース 警察の執念!犯人を追い詰めた大捜査 2時間スペシャル』(21:00～)では、地元の名士である夫が容疑者として浮上した2021年の妻殺害事件を再現。警察が4万5,000人を動員し、防犯カメラを使った実験で真相に迫る。

自宅で妻が殺害、現場には謎の靴跡

事件が起きたのは、被害者の自宅。妻が何者かに殺害され、現場には犯人が残したとみられる謎の靴跡があった。

さらに、家にあった金庫からは、なぜか金が一部だけ盗まれていた。単なる金品目的の犯行なのか、それとも別の意図が隠されているのか。不可解な状況の中、捜査線上に浮かび上がったのは、被害者の夫だった。

夫は地域で広く知られる“地元の名士”。警察は夫に疑いの目を向けるが、事件への関与を疑わせる状況がそろう一方で、夫には犯行が不可能とも思えるアリバイが存在した。

容疑者の夫にはアリバイ、捜査は難航

“限りなく黒に近い”とみられながらも、決定的な証拠をつかめない警察。アリバイという大きな壁に阻まれ、捜査は難航していく。

そこで警察が突破口を求めて行ったのが、防犯カメラを利用したある実験だった。延べ4万5,000人が動員され、犯人を追い詰めるための執念の捜査とその結末に迫る。

スタジオには山崎賢人、志尊淳、金子恵美、菊地亜美、なすなかにしが出演。山崎が友人宅のみかんの木で目にした意外なものや、志尊が韓国で遭遇した“超レジェンド”とのエピソードなども披露される。