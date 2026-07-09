山崎賢人も「兄貴なんです」 親しさアピールの佐野勇斗に増田貴久ツッコミ「芸能界の兄貴、何人いるんだよ」

「兄貴なんで」――きょう9日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～)では、「ゴチになります!27」に山崎賢人が登場。レギュラーメンバーの佐野勇斗が、関係性を語る。

  • (左から)佐野勇斗、山崎賢人

    (左から)佐野勇斗、山崎賢人

山崎賢人、前回最下位からリベンジへ

今回のVIPチャレンジャーは、映画『キングダム 魂の決戦』で主演を務める山崎。前回出演時は最下位という結果に終わっており、今回はリベンジを誓ってゴチバトルに挑む。

誰のゴチになりたいかを聞かれると、山崎は「勇斗かな」と即答。収録前の佐野勇斗(M!LK)との会話に違和感があったといい、メンバーからは「気を付けてね、(佐野は)要注意人物だから」と忠告が飛ぶ。

山崎と佐野は、8年前に日本テレビ系ドラマ『トドメの接吻』で共演して以来、家にも行く仲。佐野が「兄貴なんで」と親しみを込めると、増田貴久(NEWS)は「芸能界の兄貴、何人いるんだよ」とツッコむ。

一方の山崎は、佐野の奇をてらったオーダーにも「勇斗はマジメなんで」「頑張れって感じ」と冷静に分析。長い付き合いの“兄弟関係”は本物なのか、佐野の作戦を見抜くことができるのかに注目だ。

“キングゴチ”で絶対命令ルール発動

ゴチバトルの舞台は、東京・白金台の一軒家レストラン「ステラート」。口に入れた瞬間、体が一気にクールダウンする涼感メニューをはじめ、冷たいものから温かいものまで極上フレンチが登場する。設定金額は1人2万円で、自腹額は8人で16万円前後となる。

今回のテーマは「キングゴチ」。全員がくじを引いてキングを決め、キングになった人はワガママを言えるという“王様ゲーム”形式で、命令には絶対に従わなければならない。

せいや(霜降り明星)は、ゴチバトル終了まで“ある人物”のモノマネをすることに。あまりの負荷に「終わらせてくれ!」と悲鳴を上げる。増田はオーダーした料理をつまみ食いされてショックを受け、倉科カナは見たこともないキャラで食リポに挑戦。さらに、いまだゴチで負けなしの佐野には、“語尾をだっちゃにする”まさかの指令が下される。

山崎賢人、デジタルチャンバラの日本王者と一騎打ち

テーマにちなみ、さまざまなジャンルの“キング”も登場。スリッパ卓球選手権チャンピオンには、山崎と佐野コンビが挑戦する。「卓球は得意」と話す佐野だが、結果はどうなるのか。

さらに、デジタルチャンバラの日本チャンピオンには、映画『キングダム』で剣さばきを見せてきた山崎が一騎打ち。岡村隆史と白石麻衣は、フィンガーダンスのキングとコラボし、華麗なイリュージョンに挑む。食パンを使ったブレッドアーティストのキングが生み出す作品のクオリティーには、メンバーも「すごい!」と驚く。

絶対命令ルールに、せいやは「とんでもないゴチ始まったぞ!」と叫び、メンバーは大混乱。倉科は「やっちゃってるねえ」、佐野は「賢人君が危ない」と反応するが、その佐野もキングの命令で「もうわかんない」とピンチに陥る。

【編集部MEMO】
「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（7月9日放送前時点）
第1位：岡村隆史　 6万4,850円
第2位：佐野勇斗　14万7,126円
第3位：せいや　　25万4,200円
第4位：矢部浩之　31万4,800円
第5位：倉科カナ　37万7,100円
第6位：白石麻衣　39万　300円
第7位：増田貴久　52万8,336円

(C)日テレ

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