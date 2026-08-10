天野ひろゆき＆坂下千里子、長い付き合いで初の夫婦役　GACKTの呼びかけで『ブラックトリック』登場

「冗談半分でライバルの検事役で出してくれと言っていたら…」――。キャイ～ンの天野ひろゆきとタレントの坂下千里子が、10日に放送されるフジテレビ系ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』(毎週月曜21:00～)の第4話に出演する。GACKTからのラブコールをきっかけに、天野は約18年ぶり、坂下は約22年ぶりの月9出演を果たし、長い付き合いの2人が初めて夫婦役を演じる。

GACKTのラブコールで天野ひろゆき出演

天野と坂下が演じるのは、はかり建築設計事務所へマイホームの相談にやってくる江原夫婦。土生洸太(神尾楓珠)と呉田利静(竹財輝之助)が、新築を建てる相談に訪れた江原夫婦と壁紙の打ち合わせをする場面に登場する。

天野が月9ドラマに出演するのは、『薔薇のない花屋』(2008年)以来、約18年ぶり。GACKTとはかねてから深い親交があり、今回はGACKTからのラブコールに応える形で出演が決まった。

天野は「フジテレビで偶然ガックンに会った時に、今度月9のドラマをやると聞き、冗談半分でライバルの検事役で出してくれと言っていたら、この度、壁紙に悩む夫役のお話をいただきました」と経緯を説明。「精一杯頑張りたいと思います」とコメントしている。

坂下千里子は約22年ぶり月9

一方の坂下の出演も、GACKTの呼びかけがきっかけだった。GACKTが先日、フジテレビ系情報番組『ノンストップ!』にVTR出演した際、スタジオでVTRを見ていた番組メンバーに月9への出演を呼びかけ。それが実現する形で、坂下の出演が決定した。

坂下にとって月9ドラマ出演は、『ラストクリスマス』(2004年)以来、約22年ぶり。坂下は撮影について「ドラマの現場では、いつも緊張してしまうのですが、現場の皆様の温かい空気感ですぐに緊張もなくなり、楽しく撮影させていただきました!」と回想。

「こんなに緊張しなかったのは、初めてかもと思うくらい楽しかったです！」と振り返り、「天野さんとの夫婦役、どこに出てくるのか、皆様ぜひご覧下さい♪ 天野さん、また夫婦役やろうねー!」と呼びかけた。

『もしもツアーズ』でも共演、初の夫婦役

天野と坂下は、かつてフジテレビ系バラエティ番組『もしもツアーズ』などで共演し、長い付き合いの間柄。

そんな2人が今回、初めて夫婦役を演じることになった。息の合った掛け合いを見せてきた2人が、マイホームを建てようとする江原夫婦をどのように演じるのかにも注目だ。

第4話では、GACKT演じる浦真鷲が“嘘”でゆがめられた真実を“嘘”で取り戻す中、江原夫婦が物語にどう関わっていくのかが描かれる。

【編集部MEMO】

天野ひろゆきは、1970年3月24日生まれ、愛知県出身。ウド鈴木とお笑いコンビ・キャイ～ンを結成し、ツッコミを担当。バラエティ番組を中心に長く活躍する一方、俳優、司会、ナレーターなど幅広く活動している。料理の腕前でも知られ、テレビやイベントなどでその知識を生かした活動も展開している。 坂下千里子は、1976年4月19日生まれ、京都府出身。タレントとしてバラエティ、情報番組など幅広いジャンルで活動。『もしもツアーズ』をはじめ数多くのテレビ番組に出演し、近年も情報・生活系番組などで活躍している。

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