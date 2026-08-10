お笑い芸人の狩野英孝が初見でリアクションする『【狩野英孝解説付き】劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』(全4話)が、10日からTVerで配信される。

8月28日に『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』が公開されることを記念した企画。2013年に公開された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』を、狩野の解説とともに楽しめる。

狩野は2025年10月から26年1月にも、TVer限定で配信された【狩野英孝解説付き】『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』(全11話)で同シリーズを初鑑賞。そのリアクションが話題となり、総再生回数は約362万を記録した。

狩野英孝

半年間ネタバレを警戒「本当にやめて!」

前回の解説後、視聴者からは「『叛逆の物語』は観ましたか?」「いつ観るんですか?」「早く感想を教えてください」といった声が寄せられ続けていたという。

狩野は「『TV Edition』を観てから半年経った今でも、SNSやYouTubeに『早く観てください』という声がガンガン寄せられていたんですよ(笑)」と明かし、「観たいけど先に観るわけにもいかないもどかしい状態だったので、ファンの方も『ついに!』と喜んでくれるかなと思います」と期待する。

その間、最大限に警戒していたのがネタバレ。「ネタバレを言ってきそうな人もいたので『本当にやめて!』となんとか阻止していました」と振り返る。

前作の内容を振り返ろうと『まどか☆マギカ』について検索すると、『叛逆の物語』の解説や感想まで表示されるため、「うっかりネタバレを踏まないように、本当に気をつけていました」と明かした。

リアクションで大切なのは「本当に楽しむ」

解説やゲーム実況などでリアクションを届けてきた狩野が、最も心がけているのは「本当に楽しむ」ことだという。

「ファンの方々は『これは頑張ってやっている』『これは心から楽しんでいる』などと、ちゃんと見抜くんです」といい、『まどか☆マギカ』では自身のファン、作品のファン、初めて見る視聴者からも好意的な反応が届いていることに感謝する。

一方、当初は熱心なファンが多い作品だけに、「僕のようなにわかな知識の者が入っていっても受け入れてくれる世界なのかな」と不安もあったそう。

しかし実際には「ファンの皆さんは本当に優しくて」と印象が一変。「作中の(鹿目)まどかちゃんのように、転校生や新しく来た人に対しても『友達になろうよ!』みたいな(笑)。すごく大きい心を持つ方々ばかりだなと感じました」と話す。

今では「ファンになりますよ!」と断言し、自室にはまどかのフィギュアも飾っているという。

作品の魅力については、「『観て楽しかった』だけで終わるんじゃなくて、観終わった後に『あそこってこうだよね』とみんなで考察できるのがいいですよね」と分析。仕事で声優と共演すると、『まどか☆マギカ』ファンから当時の反響などを教えてもらうこともあるそうだが、まだ知らない展開に話が及びそうになると「そこから先は言わないで!」と遮っているという。

推しは暁美ほむら 斎藤千和から“ほむらの声”で誕生日祝い

今回の推しキャラクターについて聞かれると、狩野は「暁美ほむらは心配になるくらい応援しています」と回答する。

さらに2026年2月には、ほむら役の声優・斎藤千和から誕生日祝いのメッセージが届いたという。

「しかも、ほむらの声で! 『狩野さん、お誕生日おめでとう』とミステリアスな感じでコメントをくれて、関係者の方にも受け入れてもらえたと感じて、すごくうれしかったです」と喜びを語った。

前回362万再生も「バズろう」より「真剣に楽しむ」

前回の解説版が約362万再生を記録したことを知らされると、狩野は「えっ、そうなんですか! その情報は全然知らなかったです」と驚き。「(アニメは)ずいぶん前の作品なのに、ありがたいですけど不思議です」と反応した。

今回の目標再生数については、「YouTubeとかSNSもそうなんですけど、『バズろう』と考えるより『本当に真剣に楽しむ』という思いで臨んでいるんです」と説明する。

「『まどか☆マギカ』の仲間がほしいという気持ちもありますし。何よりも今回は最新の映画につなげたい気持ちがあったので、『バズったらうれしいな』くらいに思っておきます」と、新作映画への思いも口にした。

「うるさいです」の声も…「自然とリアクションが出ちゃう」

狩野の解説には「狩野さんの実況が楽しかったです」「私と同じところで驚いてくれてうれしかったです」という反応が寄せられる一方、「うるさいです」「もうちょっと静かに観てください」という声もあるという。

これには「自然とリアクションが出ちゃうので、どうしても止められないんですよね」と苦笑し、「だから聞きづらい点はどうか巻き戻してお聞きください(笑)」と呼びかける。

そして『叛逆の物語』については、「どこを切り取っても全部伏線になるんじゃないかと思うような内容」と表現。自身も考察しながら鑑賞し、「『やっぱそうじゃん!』という時もあるんですけど、『いや、さらにこの上を行くのか!』と、考察のハードルを上げてもそれを超えてくるところは、さすがだなと思いました」と見どころを語った。

『【狩野英孝解説付き】劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』は、10日19時に第1話、11日19時に第2話、12日19時に第3話、13日19時に第4話を配信開始し、いずれも11月12日18時59分まで配信予定。

また、前回の【狩野英孝解説付き】『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』(全11話)も、13日19時から31日18時59分までTVerで配信される。