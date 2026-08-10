フジテレビ系情報番組『ノンストップ!』(毎週月～金曜9:00～)では、11日から18日までの6日間、「ノンストップ!フェス」と題し、Travis Japan、T.M.Revolution、Juice=Juice、小林幸子ら豪華8組のアーティストによる生パフォーマンスを届ける。企画は9時50分以降に放送される。

同番組では2025年冬にも「ノンストップ!歌謡祭」と題して4日間のスタジオライブを実施しており、連日のスタジオライブは今回が2度目。旬のアーティストから大御所まで、世代を超えたラインナップがそろった。

Travis Japanがトップバッター 七五三掛龍也の念願かなう

初日の11日に登場するのはTravis Japan。

メンバーの七五三掛龍也は、2025年4月から番組の金曜料理コーナー「めざせ！料理アイドル七五三掛KITCHEN」を担当している。Travis Japanのメンバー全員で『ノンストップ！』に出演することは七五三掛自身の希望でもあり、今回、その念願がかなって全員でパフォーマンスすることになった。

Travis Japanは「朝からTravis Japanのパフォーマンスをお届けできることをとてもうれしく思っています。見てくださる皆さんが、今日も頑張ろうと思っていただけるよう、Travis Japanらしく魂を込めて歌いたいと思います」とコメント。「朝から皆さんに沢山TJをしてもらえるよう頑張ります！」と意気込んでいる。

小林幸子＆Juice=Juice、MAZZELも登場

12日は、小林幸子とJuice=Juiceが出演。Juice=Juiceは話題曲「盛れ!ミ・アモーレ」を披露する。

小林は「『ノンストップ!フェス』の2日目に、小林幸子がラスボスのごとく降臨します！」と予告。『ノンストップ！』のスタジオで歌うのは3回目だといい、「朝は早いですが、テレビの前の皆さんも楽しめるような夏の暑さを吹き飛ばす歌をお届けします」と呼びかけた。

Juice=Juiceは「今年の夏も暑い日々が続きますが、ギラギラに盛って、クラクラするくらいの熱さで、私たちらしくパワフルにお届けします」とコメントしている。

13日はMAZZELが登場。Juice=JuiceとMAZZELはともに今年人気が急上昇しているグループで、『ノンストップ!』ではこれまでステージの舞台裏に密着してきた。今回は満を持してのスタジオ生パフォーマンスとなる。

早見優「夏色のナンシー」、千秋は「POWER」

14日は、早見優と千秋が出演する。

早見が披露するのは、夏の定番曲「夏色のナンシー」。「私にとってずっと大切な一曲です」といい、「今回は、みなさんにおなじみのあるサウンドと今だからこそ表現できるパワーや楽しさを込めて歌います。ぜひ一緒に声を合わせて、“YES！”と盛り上がってください！」とメッセージを寄せた。

千秋は、ポケットビスケッツの代表曲「POWER」を披露。「この日の『ノンストップ!』は、アーティストとして出演しますので、カンニング竹山さんとはケンカしません」とコメントしている。

T.M.Revolution『HOT LIMIT』、トリはTRF

17日は、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で28年前と変わらぬ姿を披露して話題を集めたT.M.Revolutionが出演。代表曲「HOT LIMIT」を生パフォーマンスする。

T.M.Revolutionは「おなじみのやつではございますが、是非お楽しみ下さい！」とコメント。

そして、6日間のトリを飾る18日はTRFが登場する。デビューから33年を迎えた現在もパワフルなステージを届けるTRFは「TRFらしく、暑い夏を爽快な気分で楽しんでいただけたらうれしいです。長年一緒に歩んできたメンバーならではの一体感と、パフォーマンスのエネルギーをぜひ感じてください」と呼びかけている。

2年間で「69時間」の密着・インタビューがキャスティングにつながる

今回の幅広いラインナップについて、番組の小出和平チーフプロデューサーは、これまでの『ノンストップ!』の取材の積み重ねが背景にあると説明する。

「番組ではこの2年ほど、毎週4回、タレントやアーティストへの密着取材・ロングインタビューによる長尺企画を放送してきました。1回約10分、2年間でのべ4160分…つまり69時間分。その時間の積み重ねから、今回のキャスティングが実現しました」

その上で「人気急上昇グループから大御所まで、この多彩なラインアップが『ノンストップ！』らしさ。お盆に、家族・親族や友人と、世代を超えて楽しめるラインアップになっていますので、ぜひご覧ください」と語っている。