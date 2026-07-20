本日紹介したいのは、“東海パワフル麻雀”の使い手、小池諒。

東海を中心に活動していた鈴木優がMリーガーとなって上京する際に、その優から、

最高位戦東海本部のまとめ役を引き継いだのが小池である。

どことなく麻雀での「攻めの姿勢」にも、似た香りが漂う二人だ。

ただ、優は懐へとズバッと斬り込んでいく麻雀。

相手の攻撃を受けている中でも、ここが勝負所と見れば、他の打ち手が打てないような危険牌もぶった切って、アガリを射止めることが多い印象だ。

対する小池は、

パワーで吹っ飛ばす麻雀。

構想の段階でゴツい手を描いて育て上げ、その武器を手にオラーッ! と勝負を挑んでいく印象だ。

小池に関してはMトーナメント数戦を見た中でのイメージで恐縮だが、両者のスタイルの違いはこのように表せるように思う。

“東海パワフル麻雀”というのは、小池の麻雀を見て私が作った言葉だが、比較的しっくり来ると感じている。

そのような「豪快に勝利を目指す」小池の選択が、

Mトーナメント3rdステージB卓でも見られた。

2試合を戦って、上位2名が勝ち上がるルール。

B卓の1戦目、小池は、

南1局にHIRO柴田へ6400を放銃してしまう。

これで4着目となった小池。

苦しい展開だ。

南2局の親番も流れてしまった小池は、南3局、

「カン」

イーシャンテンから自風の北を暗カンする。

新ドラは7萬。

小池がここで持ってきた牌は、

6索だった!

テンパイだ!

小池は――

6萬を切って「ダマテン」に構えた!

このままリーチに行く手もある。

字牌の北を暗カンしているので符が高くなっており、リーチツモ北でも2000-4000のアガリとなる。

ただ、ここで待ちとなっている4-7索は枚数が多くない。

自分で3枚使っていて、場に1枚切れ。残り4枚なら、実質、愚形待ちのようなものだ。

ドラの3索を引いてきたときには待ちの枚数だけでなく打点も上がる。6-9索は薄いものの、3索を2枚引くのが、こう構えたときの最高形だろう。

他では4-7筒引きなどの変化もあるため、小池としては、押し切れる手に変わるのを待った格好だ。

ちなみに、

打9索として、新ドラになった7萬を引くことを強くイメージしながら、6萬へのくっつきを軸としたイーシャンテンに戻す手もある。

ただ、イーシャンテンはイーシャンテンだ。6萬が綺麗に伸びるとは限らないうえ、河を見るとマンズは高くなっている。

小池は、6萬を切ることでテンパイを維持しておいて「魅力的な変化をしたときにすぐリーチへいける」態勢をとったのだった。

山に手を伸ばす小池。

小池が引き寄せたのは、

4索だった!

アガリ牌だ!

計算が少しややこしいが、ツモ北、70符2ハンのツモアガリとなるので、点数は1200-2300となる。

4700点の収入となって、4着目の小林とは現状からさらに5900点の差がつく。

悪くない局の終わり方だ。

しかし、ツモの声が聞こえてこない。

そう、小池は、

「リーチ」

ツモアガリをせずに、フリテンリーチを放ったのだ!

9索を切れば、3-6-9索、5-8索の五面張となる。

ややこしい形なので分解して説明しよう。

4索2枚をアタマとしてよけると、3-6-9索待ち三面張が浮かび上がる。

4索3枚をアンコで見ると、5678索のノベタンが出てくるので、5-8索でもアガれる。

待ち牌のうち、いずれか1つでも自分が河に捨てていたらフリテンとなって、他家からの出アガリが出来なくなるのが、Mリーグの、そして巷の麻雀での一般的なルールだ。

しかし、人からアガれなくても、この五面待ちなら不安は小さい。

思い切った選択だ、

多くの打ち手は、最初に4-7索待ちでテンパイしていた状態から4索を持ってきて、

「あー、リーチしておけばよかった…」

と感じながら、ツモアガリを選択することだろう。

しかし、小池諒は違った。

さらなる高みを目指して、フリテンリーチをすることで、

ツモっての、

打点アップを狙ったのだ!

裏ドラは乗らなかったものの、リーチツモ北。

先ほども読んでいただいたが、北を暗カンしているため、これで2000-4000のアガリとなる。

2回勝負なので、素点を回復できたことが大きい。

またそれだけでなく、このアガリで小池はオーラスに、

倍満をアガればトップ。

また、満貫以上の手を、内川かHIRO柴田からアガれば2着。

という形で、着アップの条件が大幅に緩和されたのだ。

そして、

終盤に差し掛かるところで、小池にテンパイが入った!

リーチピンフ赤、高めの6索なら一通がつく。

このとき、

HIRO柴田にも、アガれば単独トップとなるテンパイが入っていた。

HIRO柴田が勝負した6索を、

小池がとらえた!

リーチピンフ一通赤の8000点。

小池は、苦しい点数状況から、

二局で2着へと駆け上がったのだった。

特に、南3局でフリテンリーチをせずにそのままツモアガっていたときには、このオーラスでの2着浮上は叶わなかったはずだ。見事な選択であった。

ここで2着を獲得した小池は、2戦目も2着で終え、総合2位で勝ち上がりを決めた。

試合後のインタビューで、

嬉しそうな表情をのぞかせていた小池。

インタビューが終わった。

小池さん! 出ていく方向、逆です! 逆!!

インタビューアーの木下遥から、

「あ、こっちです…」

と教えてもらい、小走りで待機場所に向かう小池。

心温まる、試合後のひとコマであった。

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