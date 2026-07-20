本日紹介したいのは、“東海パワフル麻雀”の使い手、小池諒。
東海を中心に活動していた鈴木優がMリーガーとなって上京する際に、その優から、
最高位戦東海本部のまとめ役を引き継いだのが小池である。
どことなく麻雀での「攻めの姿勢」にも、似た香りが漂う二人だ。
ただ、優は懐へとズバッと斬り込んでいく麻雀。
相手の攻撃を受けている中でも、ここが勝負所と見れば、他の打ち手が打てないような危険牌もぶった切って、アガリを射止めることが多い印象だ。
対する小池は、
パワーで吹っ飛ばす麻雀。
構想の段階でゴツい手を描いて育て上げ、その武器を手にオラーッ! と勝負を挑んでいく印象だ。
小池に関してはMトーナメント数戦を見た中でのイメージで恐縮だが、両者のスタイルの違いはこのように表せるように思う。
“東海パワフル麻雀”というのは、小池の麻雀を見て私が作った言葉だが、比較的しっくり来ると感じている。
そのような「豪快に勝利を目指す」小池の選択が、
Mトーナメント3rdステージB卓でも見られた。
2試合を戦って、上位2名が勝ち上がるルール。
B卓の1戦目、小池は、
南1局にHIRO柴田へ6400を放銃してしまう。
これで4着目となった小池。
苦しい展開だ。
南2局の親番も流れてしまった小池は、南3局、
「カン」
イーシャンテンから自風の北を暗カンする。
新ドラは7萬。
小池がここで持ってきた牌は、
6索だった!
テンパイだ!
小池は――
6萬を切って「ダマテン」に構えた!
このままリーチに行く手もある。
字牌の北を暗カンしているので符が高くなっており、リーチツモ北でも2000-4000のアガリとなる。
ただ、ここで待ちとなっている4-7索は枚数が多くない。
自分で3枚使っていて、場に1枚切れ。残り4枚なら、実質、愚形待ちのようなものだ。
ドラの3索を引いてきたときには待ちの枚数だけでなく打点も上がる。6-9索は薄いものの、3索を2枚引くのが、こう構えたときの最高形だろう。
他では4-7筒引きなどの変化もあるため、小池としては、押し切れる手に変わるのを待った格好だ。
ちなみに、
打9索として、新ドラになった7萬を引くことを強くイメージしながら、6萬へのくっつきを軸としたイーシャンテンに戻す手もある。
ただ、イーシャンテンはイーシャンテンだ。6萬が綺麗に伸びるとは限らないうえ、河を見るとマンズは高くなっている。
小池は、6萬を切ることでテンパイを維持しておいて「魅力的な変化をしたときにすぐリーチへいける」態勢をとったのだった。
山に手を伸ばす小池。
小池が引き寄せたのは、
4索だった!
アガリ牌だ!
計算が少しややこしいが、ツモ北、70符2ハンのツモアガリとなるので、点数は1200-2300となる。
4700点の収入となって、4着目の小林とは現状からさらに5900点の差がつく。
悪くない局の終わり方だ。
しかし、ツモの声が聞こえてこない。
そう、小池は、
「リーチ」
ツモアガリをせずに、フリテンリーチを放ったのだ!
9索を切れば、3-6-9索、5-8索の五面張となる。
ややこしい形なので分解して説明しよう。
4索2枚をアタマとしてよけると、3-6-9索待ち三面張が浮かび上がる。
4索3枚をアンコで見ると、5678索のノベタンが出てくるので、5-8索でもアガれる。
待ち牌のうち、いずれか1つでも自分が河に捨てていたらフリテンとなって、他家からの出アガリが出来なくなるのが、Mリーグの、そして巷の麻雀での一般的なルールだ。
しかし、人からアガれなくても、この五面待ちなら不安は小さい。
思い切った選択だ、
多くの打ち手は、最初に4-7索待ちでテンパイしていた状態から4索を持ってきて、
「あー、リーチしておけばよかった…」
と感じながら、ツモアガリを選択することだろう。
しかし、小池諒は違った。
さらなる高みを目指して、フリテンリーチをすることで、
ツモっての、
打点アップを狙ったのだ!
裏ドラは乗らなかったものの、リーチツモ北。
先ほども読んでいただいたが、北を暗カンしているため、これで2000-4000のアガリとなる。
2回勝負なので、素点を回復できたことが大きい。
またそれだけでなく、このアガリで小池はオーラスに、
倍満をアガればトップ。
また、満貫以上の手を、内川かHIRO柴田からアガれば2着。
という形で、着アップの条件が大幅に緩和されたのだ。
そして、
終盤に差し掛かるところで、小池にテンパイが入った!
リーチピンフ赤、高めの6索なら一通がつく。
このとき、
HIRO柴田にも、アガれば単独トップとなるテンパイが入っていた。
HIRO柴田が勝負した6索を、
小池がとらえた!
リーチピンフ一通赤の8000点。
小池は、苦しい点数状況から、
二局で2着へと駆け上がったのだった。
特に、南3局でフリテンリーチをせずにそのままツモアガっていたときには、このオーラスでの2着浮上は叶わなかったはずだ。見事な選択であった。
ここで2着を獲得した小池は、2戦目も2着で終え、総合2位で勝ち上がりを決めた。
試合後のインタビューで、
嬉しそうな表情をのぞかせていた小池。
インタビューが終わった。
小池さん! 出ていく方向、逆です! 逆!!
インタビューアーの木下遥から、
「あ、こっちです…」
と教えてもらい、小走りで待機場所に向かう小池。
心温まる、試合後のひとコマであった。
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