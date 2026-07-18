北山宏光「今の自分を表すんだったら…」最新アルバム『ULTRActi:on』に込めた“4つの意味”とは？

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。7月11日（土）の放送は、北山宏光さんが登場！ 6月24日にリリースされたサードアルバム『ULTRActi:on』（ウルトラクション）について話を伺いました。北山宏光さんは2023年9月、TOBEとともに新たなエンターテインメントへの挑戦を発表。同年11月に、シングル「乱心-RANSHIN-」でソロアーティストデビュー。その後、2024年、2025年とアルバムをリリースし、今年6月24日には、サードアルバム『ULTRActi:on』をリリースしました。遠山：アルバムを1年に1枚のペースで出しているんですね！ めちゃくちゃ大変じゃないですか？北山：ついこのあいだ気付いたんですけど、3年くらいで50曲以上作ったんですよ。レコーディングもそうだし、僕が歌詞を入れるのもそうだし、仲間と一緒に「こういう方向の楽曲が欲しいね」ってゼロから作った曲とか、いろいろ含めると50曲を超えていて。「ああ……なんか頑張ったな」みたいな（笑）。遠山：そうか。アルバムって、その証にもなるというか。北山：そうですね。あとはそれを引っさげて、ライブツアーに向けて常にバージョンアップしていくみたいな形が今のやり方かな、ということでやらせてもらっています。遠山：そんな今の北山さんの思いが、アルバム『ULTRActi:on』には込められている？北山：そうですね。これは、“ULTRA（ウルトラ）”と“Action（アクション）”と“Act（アクト）”と“ON（オン）”の造語なんですよ。自分は、俳優としてもいろいろ出させてもらっているから“Act”という部分があったり、自分で行動していくこと（Action）だったり、あと、ポニーキャニオンとTOBEで「RED ON」っていう新しい音楽レーベルを始めたので、その“ON”が入っていたり、あと「スイッチを入れたい」とか「始めていく」っていう意味での“ON”でもあったり……。というので『ULTRActi:on』っていう。2026年の今の自分を表すんだったら「こういうことかな」と思って始まったんですね。――番組では、アルバム『ULTRActi:on』のリード曲「ICY」をオンエア♪遠山：この楽曲は、UNISON SQUARE GARDENやTenTwentyのメンバーとして活動している斎藤（宏介）さんが作られたそうですね。北山：そうなんですよ。実は1年くらい前に、TenTwentyのお2人が僕のライブを観に来てくださって。その帰りに、斎藤くんが「『北山くん、こういう曲があってもいいかも』っていうのが頭に浮かんだからちょっと作るね！」って言ってくれていて。それで「あ、今だ！」っていうタイミングで、今年のアルバムのリード曲という形で、この曲を出させてもらいました。遠山：じゃあ、最初はデモを聴いたということ？北山：そうそう、斎藤くんの声で。遠山：そのときの印象ってどんな感じでした？北山：とってもキャッチーで。歌詞は、きっと女性のことを追いかけているんだけど、なんか夏っぽさがあって、爽やかさもあって。この絶妙なコントラストが面白いなと思ったので、じゃあこれを映像に落としたときとか……あと振り付けをつけようと思って。そのときに、「もっとキャッチーにしたほうが、いろんな人がノリやすいだろうな」っていう画まで起こすほうが、この曲はいいなと思ったので、今回このタイミングでやらせてもらった感じですね。次回7月18日（土）の放送は、多次元制御機構よだかさんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ