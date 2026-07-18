ママの先輩である姉・倖田來未がmisonoに送ったアドバイス「お母さんも…」　『ABEMAエンタメ』密着企画「NO MAKE」

2026年春に第一子を出産した歌手のmisonoが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演した。
倖田來未からmisonoに温かいアドバイス
番組では、妊娠中から出産までの過程に独占密着。妊娠中の2025年12月、misonoは姉である歌手・倖田來未のライブに訪れていた。
ライブ終了後の控え室には家族が集結しており、そこで赤ちゃんの性別が「男の子」であることを発表。歓喜に沸く家族の姿を見て、misonoは「自分の妊娠でこんなに人が笑顔になってくれたり喜んでくれるんやっていうのが幸せ」と話す。
そして、「1個報告するだけであんなにスタンディングオベーションみたいになると、赤ちゃんできるってすごいことなんやなって日に日に感じるし……家族っていいな」としみじみと語った。
また、ママの先輩である姉・倖田からは「お母さん歴0歳だから、やっぱり悩む。(misonoは)自分で抱え込むタイプなので抱え込んじゃうと思うねんけど、お母さんも0歳やと思ったらさ、分からへんくて当たり前」と温かいアドバイスが送られる場面もあった。
【アベマ独占密着】— ABEMAニュース（アベマ） (@News_ABEMA) July 5, 2026
歌手・misono(41)が第一子出産
ことし春に男児が誕生したことをメディア初告白
妊娠から出産まで「NO MAKE」が密着取材🎥
姉・倖田來未ら“家族報告会”にカメラが潜入
夫の精巣がん、不妊治療を経て母になった心境語る
【編集部MEMO】
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