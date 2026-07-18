結婚2カ月後に夫の精巣がんが判明、精子凍結、不妊治療を経て　41歳で初産のmisonoが語る妊娠中の心境「『おめでとうございます』と 言われても…」　『ABEMAエンタメ』密着企画「NO MAKE」

2026年春に第一子を出産した歌手のmisonoが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演した。

妊娠中は常に不安と向き合っていたという日々をmisonoが告白

番組では、妊娠中から出産までの過程に独占密着。2018年9月にドラマーのNosukeと結婚したmisonoだが、そのわずか2カ月後にNosukeの精巣がんが判明。ステージ3まで進行しており、5年生存率は40%と告げられたという。

抗がん剤治療を行うにあたり精子を凍結し、不妊治療を経て、2025年夏に第1子を妊娠。41歳での初産ということもあり、妊娠中の心境についてmisonoは「『おめでとうございます』と 言われても、一回も自分の中で心の底から喜べたことがなくて。1週間ずつ、1個ずつクリアしていくっていう感じ」と語る。

続けて、「『今日は心臓が鳴っていました』とか。喜ぶというよりは、『今週も良かった』『でもまた来週(検査が)あるしな』っていう感じで。ワクワクやウキウキとかよりは、もう毎回緊張」と、常に不安と向き合っていた日々を赤裸々に告白した。