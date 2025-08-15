お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが7月12日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。ロケ先で起こった恐怖体験を明かした。

クロちゃん「怖いものが苦手」「お化けが出たら嫌だと思って…」

「怖いものが苦手。お化けが出たら嫌だと思って、(就寝中も)ずっと電気をつけてる」と語ったクロちゃんは、心霊について、「いるでしょ」とキッパリ。あるとき、富士の樹海でロケがあったと言い、「方位磁石も使えなくなって、方向もわからなくなるっていうから。行きたくないって思ったけど、仕事だから」とぼやきつつ、「ちょっと樹海に入っただけで、左足が重くなって。引きずる感じ」と吐露。ロケに同行した霊能者に聞くと、「霊が憑いてます」と言われたそうで、「うわっ! と思って。怖いじゃないですか」と恐怖体験を振り返った。

アロマコーディネーターの資格を活かし、ロケに“魔除け”を持参していたというクロちゃん。「フランキンセンスっていうオイルを持って行ってて。足が重くなったときに、開けて匂った」そうで、「フッと軽くなって。“まだいますか?”って聞いたら、“いなくなりました”って言われて」と安堵の表情。「フランキンセンスは、神様に捧げる香りなんです。だから、魔除けにもなる」と説明し、「サンダルウッドもご神木になってる木なの。それも魔除けになるから。ホントに怖いときは、お塩もいいけど、僕はその2つのオイルを持っていく」と真剣に語っていた。