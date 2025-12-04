安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルが出演する、テレビ朝日のバラエティ番組『クロナダル』(毎週火曜25:58～ 一部地域を除く)が2日に放送された。

2日の放送では、クロちゃんを本気で惚れさせた女性に賞金100万円が贈られる恋愛ゲーム企画「クロLOVEシーズン2冬」を実施。今回集まったのは、前回も参加した薬学院生グラドル・新田ゆうをはじめ、レースアンバサダー・うらら、最強小悪魔女子・谷岡美沙紀、TikTokフォロワー70万人のいわたまありの4人。クロちゃんは「クリスマス1人ぼっちは寂しい」と本気で恋人を作ることを宣言し、100万円の束を掲げた。

第1ラウンドで行われたのは「ギリギリキスゲーム」。参加者がカートに乗ってクロちゃんの唇に向かって蹴り出し、止まった位置で唇との距離を競った。しかし、クロちゃんは「付き合うまでキスはNG」と断言。キスをしてしまえば即失格となることに。

最初の挑戦者のいわたは「行くで!」と気合十分で挑戦したものの、勢いあまってキスしてしまい失格に。「くっそー」と悔しそうに肩を落とした。

続く、うららは「クロちゃんが一番ドキドキする所で止めます」と意気込む。しかし、勢いが良すぎてキスをしそうになると、顔をそらし、記録なしの結果になった。

そして「唇との距離を縮めて、私たちの関係性も縮められるように……」と宣言した新田。クロちゃんからも「ゆうちゃんが一番気持ちが強いと思う」と期待を寄せる。だが、かなりの距離を残しカートは止まってしまうと、新田は手でカートを押して近づくという驚きの行動に出た。