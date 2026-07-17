「日本が追いつくのは無理だと思う」実業家の“ひろゆき”こと西村博之氏が、自動運転に対する持論を語った――。

自動運転に対する「他国との認識の違い」とは

1日に配信されたニュースチャンネル『ABEMA Prime(アベプラ)』では、“日本における自動運転の実現”について特集。“レベル4”の自動運転の国際基準が策定され、日本でも実現化が期待されているが、ひろゆき氏は、「自動運転の場合、画像認識でこうしたほうがいいよねとか、実際にこうやったらどうなりましたっていうデータ量の差でいくので。Google(ウェイモ)、テスラに日本が追いつくのは、まあ無理だと思う」とキッパリ。

また、「もう一つ無理だと思うのは、自動運転で人を殺したときに、誰がお金を払うのか」という課題を示唆。「アメリカの場合だと、“年間1,000人ぐらい殺すから、(賠償金を)これぐらい積み上げましょう”みたいなことが出来ちゃう」とし、「日本だと、“1人も殺すべきではない”という議論になる」と推測。事故が起きた場合について、「“賠償金をすべて自社でまかなえます”となると、中国とアメリカの会社ぐらいしかできない」と語った。

さらに、他国と日本では、自動運転に対する「認識の違いがある」と話し、「“年間1,000人ぐらい殺しますけどできますよ”だったら、できると思う。でも、日本社会は、自動運転車が年間1,000人殺したら、“規制しろ! ”って言い出すと思う」と社会性の違いを指摘。これらの課題をふまえ、「そういう社会なので、日本でもレベル4は、結構難しいかなと思う。1人殺しただけでも、めちゃくちゃ騒ぐと思う」と諦めモードで話していた。