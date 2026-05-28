指原莉乃が“正真正銘のセレブ”だと感じた人物は…ABEMA『CELEB SECRET』取材会

ABEMAの新番組『CELEB SECRET』取材会で、指原莉乃が“正真正銘のセレブ”だと感じた人物を明かした。

指原莉乃が秘密にしていることは?

6月20日(21:00〜)にスタートするABEMAの新番組『CELEB SECRET』の取材会がこのほど都内で行われ、MCの指原莉乃、満島真之介、松井ケムリ(令和ロマン)、河野純喜(JO1)が登壇した。

『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る女性の秘密を紐解くドキュメンタリー。貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界一学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入する。

密着する女性は、Instagramのフォロワーは115万人超えでグローバルかつ華やかな投稿が憧れの的になっているmonakoや、海外移住5年目のインフルエンサー兼起業家のうれしのちゃん、実家がセレブでカリスマモデルの藤井サチ、準ミスワールドジャパン2025を受賞したLaraの4人。初回収録を終え、セレブな暮らしを見届けた指原は、「藤井サチさんの華やかな生活の中から、すごく品を感じました」と特に印象に残っている女性を挙げた。

また、セレブの秘密に迫るという番組内容にちなみ、秘密にしていることを聞かれた指原は「今月、クレジットカードが爆発するくらいお金を使ってます。もう爆発寸前。限界ギリギリ」と告白。何に使っているかは「シークレットでお願いします」と言う指原に、満島が「何でこのタイミング?」と問うと、「私がプロデュースしているアイドルの=LOVEが国立競技場でコンサートをするんですけど、それが完売した記念に物を買ったんです。それが高くて破裂寸前」と明かした。さらに、記者から買ったもののヒントや色を聞かれると「目がつぶれるくらいピカピカです」と笑顔を見せた。

MC陣が正真正銘のセレブだと感じた人物

また、これまでに出会った人の中で正真正銘のセレブだと感じた人物を聞かれた一同。指原は秋元康氏の名を挙げ「いろんなご飯も食べさせてもらって、いろんな所に連れていってもらったので、秋元さんからしてもらったことと同じことを自分がしたいと思って、秋元さんに連れて行ってもらったお店に=LOVEのメンバーを連れていったんですよ。払いたくない! と思いました」と吐露。「秋元さんはこっそり会計されるんですけど、私は堂々と目の前で払います」と明かして笑いを誘った。

河野は「メンバーの佐藤景瑚。コロナ禍でリモート会議をする機会があったんですけど、景瑚の実家のらせん階段が映ってました! 景瑚の地元の名古屋に行ったときには、毎回景瑚の家族が焼肉を全員におごってくれて、すごく大きいシャトーブリアンが出てきます」と目を輝かせた。

ケムリは「MY FIRST STORYのHiroとは、結構昔から仲が良くて同い年なんです。Hiroの兄のONE OK ROCKのTakaさんが自転車に乗り始めて外で遊びだしたとき、Hiroはまだ小さいから自転車に乗れなくて追いつけなかったので、タクシーに乗って追いついたらしいです」と明かし一同を驚かせた。

満島は「木村拓哉さん。ドラマを一緒にやらせていただいたときに、木村さんからの差し入れでMA-1のジャケットをもらいました。ドラマの手作りのワッペンが縫い込まれていて、中には名言も書かれていて。それをキャストとスタッフ全員に差し入れしていました。それがあったかすぎて、今でも冬は毎日着ています」と振り返った。

河野純喜はソロでのMCは本番組が初挑戦

河野はソロでのMCは本番組で初挑戦となる。初回収録は「緊張した」と言うが、指原と満島から「緊張しないでいいよ。何でも聞いていいからね」と声を掛けられたことで安心したそうだ。指原は「本番前あんなに台本読んでる人いる?」と河野の熱心さに驚いた様子。満島も「最後まで読んでたもんね」と振り返り、ケムリは「そんなタイプの番組じゃないよ」とツッコミを入れた。

自身も活躍の幅を広げる指原は「セレブになった」と感じた瞬間について、「高級腕時計の重みを知った日? うそうそ、本当に何も変わらず生活しております」と謙虚な姿勢を見せつつも、特に“この日から”というタイミングがあるか深掘りされると、「給料明細見て震えた日です。……全部うそですよ?」とおどけてみせた。