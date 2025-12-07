2024年に『M-1グランプリ』で史上初の2連覇を達成したお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ。今年はソロでの活躍が目覚ましく、レギュラー番組も一気に増えた。年末年始もテレビに引っ張りだこになるようで、12月31日には東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される「やさしいズタイpresents『超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦 超大晦日』」への出演も決まっている。ケムリにインタビューし、数々のテレビ番組に出演する中で抱いている思いや、今後の抱負などを聞いた。

令和ロマンの松井ケムリ

これまでも「超超超、超超超、超超超超超難問王決定戦」に出演したことがあるケムリは「本当に超楽しいイベントです」と今回も心待ちに。「お客さんも自分たちが参加している感覚があるイベントで、脱出ゲームやマーダーミステリーなどと似た快感があると思うので、それを体感していただきたいです」とアピールする。

大みそかは同イベントのほかに、テレビ出演も決まっているようで、「ありがたいことに一昨年くらいから年末年始忙しくさせてもらっていて、今年はさらに忙しくしたいです」と意気込む。

今年はソロでのレギュラー番組が急増するなど大活躍の一年に。『キッズが見てる! もしもタレントじゃなかったら』(TOKYO MX)、『ニカゲーム』(テレビ朝日)が始まり、『探偵! ナイトスクープ』(ABCテレビ)、『GURU GURU!』(J-WAVE)に加入したほか、冠特番も放送。ほかにも様々な番組で存在感を放っている。

ケムリは「2025年はめっちゃテレビ出ていましたね」と振り返り、「すごくうれしいです」と笑顔を見せる。

テレビで特にやりがいを感じていることを尋ねると、「特に『ニカゲーム』と『ナイトスクープ』は幅広い層に届いているなと感じられてうれしいですし、自分はツッコミなので、テレビでもツッコんでいる方がやりがいを感じるというか、見てもらいたい部分かもしれません」と回答。

「『ニカゲーム』はお二人(Kis-My-Ft2の二階堂高嗣とtimeleszの猪俣周杜)がすごいですし、『ナイトスクープ』もいろんな依頼者さんがいますし、『キッズが見てる! もしもタレントじゃなかったら』も子供相手なので、ツッコミという点でやりがいは大きいです。福留(光帆)さんとのラジオ『GURU GURU!』もかなりやりがいがあって、福留さんはスピードが速いですし、ボケまくるので、すごく鍛えられている感じがします」と語る。

そして、どの仕事も常に成長したいという思いで臨んでいるという。

「毎回が修業だと思ってやっているというか、いいことを言えたときはうれしいし、それを繰り返していくと、もっと実力がつく日が来るのではないかと思いながらやっています。毎回本番なので結果も出さないといけないですし、戦いの中で成長したいと思っています」

クイズ番組でも活躍しているが、クイズの成績よりもトークに重きを置いている。

「クイズの成績は悪くてもよくて、それよりも、例えば『くりぃむクイズ ミラクル9』だとくりぃむしちゅーさんと面白く絡めることが一番うれしいです」

今後の抱負を尋ねると、「面白くなりたい」と即答。「自分のことを面白いと思ってないので」と、『M-1』2連覇という輝かしい実績を持ちながら自己評価が低い。

「周りに面白い人たちがたくさんいるので、その人たちと比べると面白くないなと。ツッコミだからというのもありますが、ボケるのが苦手で。ひな壇で自分が話を振られたときなど、ボケられないと先輩に絡んでもらうのも難しいですし、ツッコんでもらえるようになりたいという思いがあります」

目指すは、ツッコミもボケもできるオールマイティな芸人とのこと。

「今ツッコミ修業中ですが、ボケもできたら最高だなと。麒麟の川島(明)さんとか両方できますが、そういう風にどちらもできる人を目指したいです」