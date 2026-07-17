琉球コメダは7月23日、フォーモスト ブルーシールコラボレーションした「アイスサンド ストロベリーチーズケーキ」「アイスサンド 塩ちんすこう」(いずれも650円)を沖縄県内のコメダ珈琲店7店舗で発売する。

コメダ初のアイスサンドが登場

同店は2018年に沖縄初出店を果たして以来、現在では県内に7店舗を展開している。感謝の気持ちを込めて2024年よりスタートしたブルーシールとのコラボレーションは、今年で第3弾を迎える。

第1弾・第2弾では「シロノワール」とのコラボ商品を販売し、好評を博した。第3弾となる今回は、コメダ初の「アイスサンド」が登場する。同社が運営するベーカリーショップ「BAKERY ADEMOK」で、このコラボレーションのために専用のパンを開発。バターの香りとふんわりとした食感が特長で、ブルーシールのアイスの味わいを引き立てながら、パンそのもののおいしさもしっかり感じられるよう仕立てた。

アイスサンド ストロベリーチーズケーキは、ふんわりバター香る熱々パンに、ブルーシールの「ストロベリーチーズケーキ」アイスをサンドした商品。ダイス状のチーズケーキとストロベリーソース、チーズテイストのアイスを合わせた、さっぱり甘酸っぱいフレーバー。ホイップクリームとストロベリーソースを合わせることで、更に甘酸っぱさが加わり、爽やかな味わいが楽しめる。仕上げにカラフルな星形のトッピングをあしらい、見た目も華やかに仕上げた。コラボ専用ピックにも注目。

アイスサンド 塩ちんすこうは、ふんわりバター香る熱々パンに、ブルーシールで一番人気の「塩ちんすこう」アイスをサンドした商品。塩ちんすこうアイスは、バニラアイスに沖縄県の「北谷の塩」を使用した塩ちんすこうを合わせたフレーバーで、ほんのりとした塩気がバニラの甘みをやさしく引き立てる。コクのあるチョコソースとホイップクリームを合わせ、甘さとやさしい塩気のバランスがクセになる味わいに仕上げた。仕上げにカラフルな星形トッピングとコラボ専用ピックをあしらい、ブルーシールらしいポップな世界観を表現している。

沖縄県内7店舗合同、チケットセールを実施

チケットセール

同商品の販売開始に合わせ、コメダ珈琲店沖縄県内7店舗でチケットセールを実施する。実施期間は7月23日～7月27日。

店舗限定(無期限)タイプ(9枚綴り)は、購入店舗でのみ利用できるチケット。有効期限はない。通常価格3,800円を特別価格3,300円で販売する。

沖縄全店(6カ月有効)タイプ(7枚綴り)は、沖縄県内のコメダ珈琲店全7店舗で利用できるチケット。有効期限は購入日から6カ月間。通常価格2,800円を特別価格2,500円で販売する。

フォロー&引用リポストキャンペーン

コメダ珈琲店公式X(@KomedaOfficial)とブルーシール公式X(@BlueSealokinawa)をフォローし、対象の投稿を引用リポストした人の中から抽選で2名にプレゼントが当たる。キャンペーン期間は7月23日11:00～7月29日23:59。

賞品は、「KOMECA 1万円分ポイントチャージ」が1名、「ブルーシールギフト36」が1名。ブルーシールギフト36は、バニラ、チョコレート、ストロベリー、ピスタチオ、バニラ&クッキー、ウベ、沖縄紅イモ、塩ちんすこう、沖縄シークヮーサー、沖縄黒糖、沖縄パイン、琉球ロイヤルミルクティーを各3個、計36個詰め合わせた。