コメダは7月7日、夏の新作ケーキ3種「ご褒美レアチーズ」「氷点下ショコラ」「紅茶日和」(各530～590円)を全国のコメダ珈琲店(一部店舗を除く)で発売する。

「ご褒美レアチーズ」は、北海道産のクリームチーズとクリームを合わせた商品。天面のマンゴーソースには、「マンゴーの王様」とも呼ばれる香り高いアルフォンソマンゴーのピューレを使用。トロピカルな甘みがチーズの酸味と調和し、全体をバランスよくまとめる。なお、使用しているチーズは加熱調理済み。

「氷点下ショコラ」は、昨年支持を集めた商品が新しくなって再登場。凍ったまま楽しむ、ひんやり冷たいショコラケーキ。新たにガナッシュの層を加えることでコクと深みを引き出し、チョコの味わいをよりしっかりと感じられる味わいに。天面にコーティングされたココアソースの苦みや軽やかなホイップクリームが、ほどよいアクセントとなっている。

「紅茶日和」は、アールグレイの香りを楽しめる紅茶が主役のケーキ。スポンジには茶葉を練り込み、中と外のクリームにもアールグレイの華やかな風味を加えている。トッピングと、クリーム内に忍ばせたレモンダイスが食感のアクセントと爽やかさをプラスしている。なお、使用しているチーズは加熱調理済み。

3商品の販売期間は、7月7日～10月中旬を予定している。