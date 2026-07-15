コメダ珈琲店は7月23日から、季節限定のシロノワール「ブランノワール」と、季節限定のクロネージュ「ブランネージュ」を全国の店舗で販売する。ソフトクリームのすっきりとした甘さと練乳のコクが合わさった、ミルキーな味わいのデザートに仕上げたという。

ブランノワール

ブランネージュ

白を主役にした季節限定シロノワール

「ブランノワール」(860円～920円)は、シロノワールのルーツを受け継ぎながら、白を主役にした季節限定メニュー。ほかほかのデニッシュにソフトクリーム、練乳、雪のような粉砂糖を重ね、仕上げにチェリーをトッピングした。

ソフトクリームのすっきりとした甘さと、練乳のコクが広がるミルキーな味わいを楽しめるという。通常サイズに加え、通常サイズに加え、デザートに適したミニサイズ(660円～720円)も展開する。

ブランノワール 860円～920円

練乳とココアバウムクーヘンを合わせたブランネージュ

「ブランネージュ」(710円～770円)は、ココアバウムクーヘンに粉砂糖、ソフトクリーム、練乳を重ねた季節限定メニュー。ソフトクリームのすっきりとした甘さ、練乳のコク深い味わい、ココアバウムクーヘンの風味が調和した一品となっている。

ブランネージュ 710円～770円

販売期間は2026年7月23日から8月下旬予定。全国のコメダ珈琲店で販売する。価格は店舗によって異なるという。