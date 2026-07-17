GSジャパンは7月、韓国のコンビニエンスストアチェーン「GS25」のプライベートブランド「youus(ユアス)」商品20アイテムの本格展開を全国のドン・キホーテ(一部店舗を除く)で開始した。

今年初めに発売したオモリキムチチゲラーメンは、ドン・キホーテで好評を博し、その反響を受けて商品ラインアップを大幅に拡充した。今回はカップラーメンをはじめ、スナック菓子、パウチドリンクなど計20アイテムを取りそろえ、店頭にはGS25の売場を凝縮した特設コーナーを設置して販売する。

「オモリキムチ」シリーズを展開

GS25のカップ麺カテゴリーで長年にわたり売上トップを誇るオモリキムチチゲラーメンは、昨年までにシリーズ累計3,500万個以上を販売した商品。3年熟成キムチをレトルトパックに同封し、深みのある酸味とコクを実現した。同シリーズは電子レンジ調理にも対応しており、レンジで温めることでスープのとろみが増して麺に絡み、鍋で煮込んだようなモチモチとした麺の食感に仕上がる。

「オモリキムチチゲラーメン」(299円)をはじめ、「オモリキムチツナチゲラーメン」(379円)、「オモリキムチプデチゲラーメン」(379円)、「オモリキムチーズ炒め麺(汁なし)」(299円)、「トゥムセオモリキムチチゲラーメン」(299円)、「トゥムセラーメン」(299円)、「ホンラーメンスパイシーチーズ(汁なし)」(299円)をラインアップする。

SNSで話題の「パウチドリンク」

韓国では、パウチに入った飲料を氷入りのカップに注いで楽しむスタイルが若年層の定番となっている。

今回展開する夏の定番「スイカエイド」(219円)は、みずみずしい果実感とすっきりとした爽快な味わいが特長。さらに、そのユニークさからSNSで大きな話題を呼んだ「平壌冷麺スープ」(219円)は、牛だしの旨味を効かせた本格的なスープを手軽に楽しめる新感覚のパウチドリンクとして展開する。

このほか、「マンゴーエイド」(219円)、「イチゴエイド」(219円)、「ピーチアイスティー」(199円)、「マンゴーアイスティー」(199円)、「ブルーレモネード」(199円)をラインアップする。

韓国のトレンドを牽引するスナック菓子もラインアップ

GS25で支持を集める人気スナック菓子も日本市場で本格展開する。「ディップチョコレッタ」(259円)、「ピスタチオチョコレッタ」(259円)は、韓国でシリーズ累計3,000万個以上を販売している大ヒット商品。サクサクとした食感と濃厚なフレーバーが特長で、韓国のトレンドと現地の味わいをそのまま日本へ届ける。

このほか、「ワンソラスナック」(239円)、「サツマイモスナック」(239円)、「想い出のオランダ」(239円)、「トリュフポテトチップ」(299円)もラインアップする。