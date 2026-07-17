俳優・高橋メアリージュンが、18日放送のカンテレのトークバラエティ番組『おかべろ』(毎週土曜14:28～)に出演する。5年ぶりの登場となる今回は、仕事から趣味まで全力で向き合う"ガチ"な素顔を明かす。

高橋メアリージュン

5年前に語った“ドリームノート”のその後

『おかべろ』は、ナインティナイン・岡村隆史とNON STYLE・石田明が、有名人から"ここだけ"の話を引き出すトークバラエティ。高橋は前回、妹でモデル・俳優の高橋ユウとともに出演し、「かなえたいことをかなった体で書く」ドリームノートについて語っていた。

今回、その話題になると岡村は「マネしたいなと思ったんですけど、してないんですよね。結局……」と告白。一方の石田は「2年ぐらい一応やってみたんですよ! でもなんかあんまかなわんくて……(笑)」と明かし、高橋も思わず「何て書いたんですか!?」と驚く場面も。

前回出演から5年が経ち、ハリウッド作品への出演など新たな夢を実現してきた高橋だが、唯一まだかなっていない夢もあるという。現在は思考や感情を書き出す"ジャーナリング"を実践しており、その内容についても語る。

役作りに没頭しすぎて涙した過去

20日スタートのカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』(毎週月曜22:00～)で英語教師役を演じる高橋。ドラマや映画で見せる徹底した役作りについても明かす。

過去には役に入り込みすぎたことで「大切な人を大切にできなかった」と振り返り、両親に優しく接することができず、お風呂で涙を流した経験もあったという。

現在は役との切り替え方を身につけたものの、その独特な方法に岡村と石田が思わずツッコミ。役として日記を書いたり、役になりきって会話をしたりと、ストイックな役作りへのこだわりを披露する。また、モデルから俳優へ転身したきっかけや、武田鉄矢から掛けられた言葉も明かす。

ドラマ『GTO』共演者が撮影現場での素顔を暴露

番組では『GTO』で共演する生見愛瑠と宇梶剛士が高橋の撮影現場での素顔をリークするVTRも公開。撮影現場で見せる高橋の意外な一面が明らかになる。

さらに話題は主演の反町隆史へ。岡村も最近偶然会ったといい、「今、めちゃくちゃかっこいい!」と興奮気味にエピソードを語る。

高橋は『GTO』について、「28年前とは時代が違うので、どこですれ違って、どこで響いてくるのかというのがとても興味深いところ」とコメント。「時代が変わっても、変わらないものもあるよねというのも見られると思う」と語り、「温もりをこのドラマをみて、みなさんに感じていただきたいなと思います」と作品の魅力をアピールした。

農活に瞑想資格も ウェルネスな一面

オフの日は泥まみれになって"農活"を楽しんでいるという高橋。社会人向けの農業学校に1年間通った経験もあり、「どんなに撮影で疲れていても、畑に行って土に触れるとめっちゃ元気になる!」とその魅力を熱弁する。

さらに6～7年前から瞑想にもハマり、現在は一般社団法人日本瞑想協会認定コーチの資格も取得。番組終盤では、高橋の指導のもと岡村に加え、間寛平、村上ショージも参加して瞑想に挑戦する。

収録後、高橋は「本当に純粋に楽しかったです。5年も経ったんですけど、岡村さんも石田さんも期間があいたことを感じさせることなく、とてもフレンドリーに接してくださった」とコメント。

また、「5年前よりも更に軽やかに楽しく生きている秘けつをお話できたと思うので。自然に触れる、自分の声を聞く、ジャーナリングなど心の整え方を話させていただいたので、ぜひみなさんの参考になったら」と視聴者へメッセージを送った。